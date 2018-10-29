«لبیک یاحسین» پیامی است که رسانه های دنیا می خواهد سانسور شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید ابراهیم رئیسی شامگاه امروز دوشنبه در گفتگو با رادیو اربعین افزود: اربعین نمود عاشوراست تا این واقعه برای همه عصرها و نسل ها باقی بماند و امروز بهترین جلوه و شکوه اربعین این راهپیمایی عظیم است.

وی اظهار داشت: در این راهپیمایی عظیم تمام گویش ها و اقلیم ها از جای جای عالم در نقطه ای بی نظیر از کره زمین اجتماع می کنند که بالغ بر ۱۵ میلیون نفر می شود.

تولیت آستان قدس رضوی با تاکید بر اینکه در این واقعه مسئله اجتماع فرع است اضافه کرد: مهم بحث دلدادگی و عشق و محبتی است که ریشه در معرفت و شناخت زائران دارد.

آیت الله رئیسی با بیان اینکه در هر گام زائر اربعین، یک پیام وجود دارد گفت: نخستین پیام، دلدادگی به اباعبدالله(ع) و دیگری بر اساس آیه شریفه «رحماء بینهم» همدلی و همکاری است به نحوی که در این ایام انسان فرق میهمان و میزبان را در عراق تشخیص نمی دهد.

وی ضمن اشاره به ابعاد بزرگ واقعه اربعین ادامه داد: همه آنچه در اربعین می گذرد قابل انعکاس نیست و رسانه ها از پوشش آن ناتوانند، این معجزه ای الهی است که دست اباعبدالله(ع) و یارانش در آن نقش دارد.

تولیت آستان قدس رضوی افزود: این اجتماع عظیم نمی تواند توسط هیچ دولت یا حزبی تشکیل شود و کسانی که در آن حضور یافته اند ندایشان فقط «لبیک یا حسین» است.

وی تصریح کرد: این امر موجب شکل گرفتن یک جبهه متحد مقاومت علیه استکبار جهانی و دشمنان اسلام شده است و همه با حضور در این مراسم در صحنه بودنشان را نشان می دهند.

آیت الله رئیسی افزود: این همان پیامی است که رسانه های دنیا سعی در بایکوت آن دارند تا شنیده نشود اما این پیام جای خود را بازکرده است و در حال شنیده شدن است ، همانطور که شهادت اباعبدالله (ع) جای خودش را در عالم باز کرده است.

وی اظهار داشت: اینها می خواستند عاشورا پایان عاشورائیان باشد اما تبدیل به تولد عاشورائیان شد.

تولیت آستان قدس رضوی ادامه داد: تا زمین زمین است و زمان زمان، عاشورا و اربعین باقی می مانند چرا که قرار است عاشورا منشاء یک تحول عظیم در عالم باشد و این اجتماع زمینه ای برای ظهور منجی عالم فراهم کرده است.