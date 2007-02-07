دیدار با کویت سرنوشت ساز است/ نباید بازنده باشیم

رئیس فدراسیون تنیس درگفتگو با خبرنگارمهر با بیان اینکه تیم ملی ایران تا زمان برگزاری دیدارها درکویت اردو دارد، گفت: سرنوشت حضور ما در رقابتهای دسته دو یا سقوط به دسته سه بستگی به نتیجه بازی با کویت دارد. این تیم از ورزشکاران خوبی تشکیل شده به طوری که محمد الغریب قطری دارای رتبه 20 آسیا و رنکینگ جهانی او بالاتر از 250 است. در حالیکه بهترین رنکینگ ورزشکاران ما بالای هشتصد است و با در نظر گرفتن این سطح بازی، ورزشکاران ما کار سختی را با تنیسورهای کویتی دارند.

وی ادامه داد: ما درگذشته دو بازی با کویت داشتیم که هر دو را واگذار کردیم. امیدواریم بتوانیم این بازی را به نفع خود تمام کنیم تا سرنوشت ایران برای حضور در رقابتهای دسته دو به رقابتهای فروردین ماه موکول نشود زیرا در این صورت به هر تیمی از گروه دیگر بخوریم، شانس برد ما ضعیف خواهد بود.

خروشی با اظهاراینکه ما امسال موفق شدیم تیم را از دسته سه به دو صعود دهیم، گفت: برنامه ریزی خوبی برای ارتقاء این تیم از ابتدای سال انجام شده است. ورزشکاران تیم ملی ایران ضعف های زیادی دربخش آمادگی جسمانی داشتند که با کمک مربیان این مشکلات تا حدودی مرتفع شده است.

رئیس فدراسیون تنیس افزود: مربیان ایرانی نقاط ضعف و قوت تیم خود را می شناسند و از تیم کویت هم شناخت کاملی دارند. ولی با این حال پیش بینی نتیجه این بازی برای ما سخت است. شاید اگرشانس بیاوریم نتیجه بازی در رقابتهای دوبل خلاصه شود زیرا اگر بتوانیم یک بازی دوبل را ببریم کاربچه ها در بخش انفرادی راحت تر می شود و عملا شانس صعود داریم. هرچند در دسته سوم آسیا تیم خوبی هستیم اما درآینده، بازهم درکش و قوس بین دسته دو و سه آسیا خواهیم بود.

این تیم روز یکشنبه تهران را به مقصد کویت ترک کرد واز روز دوشنبه تا پنجشنبه هر روز یک جلسه تمرینی برگزار می کند . مسابقات از روز جمعه با برگزای 2 مسابقه انفرادی استارت خواهد خورد. روز شنبه یک دیدار دوبل و روز یکشنبه دو دیدار انفرادی نهایی انجام می شود تا در نهایت با جمع امتیازات برد و باختها تکلیف تیم تنیس ایران و کویت برای ماندن در دسته دوم مشخص شود.