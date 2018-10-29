آمادگی لازم برای شرایط بحرانی در بافت ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، فتحعلی حمزه جواران دوشنبه شب در جلسه مدیریت بحران بیان کرد: باید آمادگی لازم برای وضعیت بحرانی در بیمارستانها، راهداری، مراکز مخابرات ایجاد و آنتن دهی روستا چک شود.
وی گفت: مشکلات در بحث برق، مخابرات، راهها، عشایر برطرف شود و مدیران در دسترس باشند.
معاون عمرانی فرمانداری شهرستان بافت هم در این جلسه گفت: در گزارشی اعلام کردند در ۴۰ سال ۷۷ درصد شهرها بر روی گسل بوده و ۳۵ درصد شهرها در خطر سیلاب قرار دارند.
منصور شهابی با اشاره به پیشبینی هواشناسی در خصوص وقوع باران در آبان و آذرماه افزود: تامین سوخت زمستانی، سوخت جایگاهها، سوخت عشایر، سوخت روستا و آرد مورد توجه دستگاههای متولی قرار گیرد.
وی ادامه داد: شهرداریها آمادگی برای لایروبیها را داشته باشند و مدیران جانشین اول و دوم خود را معرفی کنند و تلفن مدیران در دسترس باشد و هلالاحمر تقسیمبندی منطقه را انجام دهد و اعلام کند.
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