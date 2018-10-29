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۷ آبان ۱۳۹۷، ۲۲:۱۱

فرماندار بافت:

آمادگی لازم برای شرایط بحرانی در بافت ایجاد شود

آمادگی لازم برای شرایط بحرانی در بافت ایجاد شود

بافت - فرماندار بافت خواستار ایجاد آمادگی لازم برای رویارویی با شرایط بحرانی طی فصول سرد سال در این شهرستان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فتحعلی حمزه جواران دوشنبه شب در جلسه مدیریت بحران بیان کرد: باید آمادگی لازم برای وضعیت بحرانی در بیمارستان‌ها، راهداری، مراکز مخابرات ایجاد و آنتن دهی روستا چک شود.

وی گفت: مشکلات در بحث برق، مخابرات، راه‌ها، عشایر برطرف شود و مدیران در دسترس باشند.

معاون عمرانی فرمانداری شهرستان بافت هم در این جلسه گفت: در گزارشی اعلام کردند در ۴۰ سال ۷۷ درصد شهرها بر روی گسل بوده و ۳۵ درصد شهرها در خطر سیلاب قرار دارند.

منصور شهابی با اشاره به پیش‌بینی هواشناسی در خصوص وقوع باران در آبان و آذرماه افزود: تامین سوخت زمستانی، سوخت جایگاه‌ها، سوخت عشایر، سوخت روستا و آرد مورد توجه دستگاه‌های متولی قرار گیرد.

وی ادامه داد: شهرداری‌ها آمادگی برای لایروبی‌ها را داشته باشند و مدیران جانشین اول و دوم خود را معرفی کنند و تلفن مدیران در دسترس باشد و هلال‌احمر تقسیم‌بندی منطقه را انجام دهد و اعلام کند.

کد مطلب 4445307

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