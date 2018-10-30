دروغ های ۲۰ سال اخیر نظام سلطه دلیل عدم پوشش مراسم اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عابدینی شامگاه دوشنبه در گفتگو با رادیو اربعین افزود: علت اصلی عدم پوشش این مراسم را باید در ماهیت اربعین و ماهیت رسانه های امپراتوری نظام سلطه جستجو کرد.

وی بیان کرد: موج راهپیمایی ۸۰ کیلومتری زائران بین نجف و کربلا نشان دهنده تثبیت فرهنگ عاشورا و امام حسین و اربعین است.

حسن عابدینی ادامه داد: رسانه های غربی به این دلیل نمی توانند در چهارچوب سیاست های خود و مالکان رسانه های نظام سلطه این حرکت عظیم را به نمایش بگذارند.

وی بیان داشت: رسانه های غربی طی ۴۰ سال گذشته به طور مستمر تلاش بر ترویج اسلام هراسی نموده اند.

کارشناس رسانه با اشاره به اینکه افرادی مانند ملاعمر، اسامه بن لادن و ابوبکر بغدادی به عنوان نماد اسلام به جوامع غربی القا شده اند گفت: اربعین نشان دهنده این است که این افراد با اسلام به چه اندازه ای فاصله دارند.

حسن عابدینی ادامه داد: اربعین یک حرکت بین المللی است و حداقل ۶۰ کشور در مراسم اربعین مشارکت دارند.

وی تصریح کرد: در صورت پوشش این حرکت بزرگ این رسانه ها پاسخی برای جوامع خود نخواهند داشت.

کارشناس رسانه با تاکید بر فرامرزی بودن حرکت اربعین بیان کرد: دولتهای ایران و عراق تنها امنیت این مراسم را تامین می کنند و حرکت بزرگ اربعین نمادی از حرکت مردمی است.

وی همچنین به جنبه اخلاقی و انسانی این مراسم اشاره کرد و گفت: در جهانی که وقتی شخصی تعداد بسیار ناچیز و محدودی کمک و تغذیه به افراد نیازمند می کند و آن را به عنوان حرکت انسانی قلمداد می کنند در صورت نشان دادن این حرکت عظیم که روزانه بیش از ۵۰ میلیون وعده غذایی توسط مردم آماده و توزیع می شود در مقابل تبلیغات موهوم خود شکست خواهند خورد.

وی افزود: مراسم اربعین نشان دهنده انسجام و وحدت انسانی است.

حسن عابدینی تصریح کرد: حضور زائران از تمام نقاط جهان با هر نژاد و مذهب و دین در این مراسم بزرگ، تلاش رسانه های نظام سلطه مبنی بر بیان وجود اختلاف بین نژاد ها و مذاهب را نیز از بین می برد.

وی ادامه داد: با تمام تبلیغات متناقص با واقعیت موجود و سیاه نمایی ها و شگردهای رسانه ای هر سال شاهد حضور گسترده تری از زائران در مراسم اربعین هستیم.

کارشناس رسانه افزود: اکنون خود رسانه های غربی بین دوگانگی میان واقعیت موجود و تبلیغات اسلام هراسی خود گرفتار هستند.