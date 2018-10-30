  1. استانها
  2. اربعین
۸ آبان ۱۳۹۷، ۹:۴۷

کارشناس رسانه اعلام کرد:

دروغ های ۲۰ سال اخیر نظام سلطه دلیل عدم پوشش مراسم اربعین

دروغ های ۲۰ سال اخیر نظام سلطه دلیل عدم پوشش مراسم اربعین

کارشناس رسانه در تشریح علت عدم پوشش مراسم اربعین توسط رسانه های غربی گفت: دروغ های بیان شده در دو دهه اخیر موجب عدم پوشش این مراسم توسط رسانه های نظام سلطه است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عابدینی شامگاه دوشنبه در گفتگو با رادیو اربعین افزود: علت اصلی عدم پوشش این مراسم را باید در ماهیت اربعین و ماهیت رسانه های امپراتوری نظام سلطه جستجو کرد.

وی بیان کرد: موج راهپیمایی ۸۰ کیلومتری زائران بین نجف و کربلا نشان دهنده تثبیت فرهنگ عاشورا و امام حسین و اربعین است.

حسن عابدینی ادامه داد: رسانه های غربی به این دلیل نمی توانند در چهارچوب سیاست های خود و مالکان رسانه های نظام سلطه این حرکت عظیم را به نمایش بگذارند.

وی بیان داشت: رسانه های غربی طی ۴۰ سال گذشته به طور مستمر تلاش بر ترویج اسلام هراسی نموده اند.

کارشناس رسانه با اشاره به اینکه افرادی مانند ملاعمر، اسامه بن لادن و ابوبکر بغدادی به عنوان نماد اسلام به جوامع غربی القا شده اند گفت: اربعین نشان دهنده این است که این افراد با اسلام به چه اندازه ای فاصله دارند.

حسن عابدینی ادامه داد: اربعین یک حرکت بین المللی است و حداقل ۶۰ کشور در مراسم اربعین مشارکت دارند.

وی تصریح کرد: در صورت پوشش این حرکت بزرگ این رسانه ها پاسخی برای جوامع خود نخواهند داشت.

کارشناس رسانه با تاکید بر فرامرزی بودن حرکت اربعین بیان کرد: دولتهای ایران و عراق تنها امنیت این مراسم را تامین می کنند و حرکت بزرگ اربعین نمادی از حرکت مردمی است.

وی همچنین به جنبه اخلاقی و انسانی این مراسم اشاره کرد و گفت: در جهانی که وقتی شخصی تعداد بسیار ناچیز و محدودی کمک و تغذیه به افراد نیازمند می کند و آن را به عنوان حرکت انسانی قلمداد می کنند در صورت نشان دادن این حرکت عظیم که روزانه بیش از ۵۰ میلیون وعده غذایی توسط مردم آماده و توزیع می شود در مقابل تبلیغات موهوم خود شکست خواهند خورد.

وی افزود: مراسم اربعین نشان دهنده انسجام و وحدت انسانی است.

حسن عابدینی تصریح کرد: حضور زائران از تمام نقاط جهان با هر نژاد و مذهب و دین در این مراسم بزرگ، تلاش رسانه های نظام سلطه مبنی بر بیان وجود اختلاف بین نژاد ها و مذاهب را نیز از بین می برد.

وی ادامه داد: با تمام تبلیغات متناقص با واقعیت موجود و سیاه نمایی ها و شگردهای رسانه ای هر سال شاهد حضور گسترده تری از زائران در مراسم اربعین هستیم.

کارشناس رسانه افزود: اکنون خود رسانه های غربی بین دوگانگی میان واقعیت موجود و تبلیغات اسلام هراسی خود گرفتار هستند.

کد مطلب 4445321

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه