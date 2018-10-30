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۸ آبان ۱۳۹۷، ۸:۲۱

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان ایلام خبر داد:

انتقال ۵۸۵ دستگاه خودروی غیرمجاز به پارکینگ در مهران

انتقال ۵۸۵ دستگاه خودروی غیرمجاز به پارکینگ در مهران

ایلام-رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان ایلام گفت: از آغاز طرح ترافیکی اربعین تاکنون تعداد ۵۸۵ دستگاه خودرو به پارکینگ منتقل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن ناصری اظهار داشت: این خودروها که متعلق به زائران است، عموماً درمحل های غیرمجاز پارک و رها شده بودند که به دلیل سد معبر ، توسط جرثقیل جمع آوری و به پارکینگ منتقل شده اند.

وی افزود : درصورتیکه زائری در زمان بازگشت با نبود خودروی خود در معابر درونشهری مهران مواجه شود می تواند برای اطلاع دقیق از محل پارک خودروی شخصی خود با شماره های ۱۱۰و ۱۲۰تماس حاصل و یا به یکی از پارکینگ های ا لزهراء(س) و یا خاتم الانبیاء(ص) مراجعه کند.

سرهنگ ناصری خاطرنشان کرد:هزینه نقل و انتقال توسط جرثقیل رایگان بوده و به جز هزینه پارکینگ، کسی حق دریافت وجه اضافی از زائران را ندارد.

کد مطلب 4445349

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