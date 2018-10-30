تجهیز بیمارستان های استان ایلام برای خدمات رسانی به زائران

راضی ناصری فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اربعین به عنوان یک فرصت برای استان است بر اساس حمایتی که وازتخانه داشته بالای حدود ۷ میلیارد تومان وسیله های مختلف پزشکی جهت تجهیز بیمارستان ها قبل از اربعین دریافت کردیم.

وی افزود: از جمله این وسایل ۲۱ دستگاه الکتروشوک بود، این اقدامات به دلیل این که بیمارستان ها بتوانند ظرفیت ظرفیت پذیرش زوار اربعین داشته باشند و این بعد از اربعین برای استان می ماند.

وی گفت: ما باید از این فرصت به درستی استفاده کنیم و برنامه جامعی برای سلامت اربعین در نظر بگیریم که بتوانیم زیرساخت مناسبی در پایانه صفر مرزی داشته باشیم که خدمات را به صورت دائم برای زوار عرضه بدارند و در طول سال برای افرادی که در مرز بین المللی مهران تردد می کنند.