عدنان پاچه چي: دادگاه ويژه و مستقل براي محاكمه صدام تشكيل مي دهيم

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه العربيه عدنان پاچه چي در كنفرانس خبري در بغداد گفت ملت عراق اكنون به سوي وفاق ملي پيش مي رود و ما از آنان مي خواهيم به سوي آزادگي براي سازندگي عراق جديد تلاش كنند.

وي افزود من ازطرف شوراي حكومت انتقالي عراق اعلام مي كنم كه به سوي استقلال عراق و تشكيل حكومت ملي در زمان تعيين شده حركت مي كنيم تا عراق جايگاه خود را در منطقه باز يابد .

پاچه چي در باره تشكيل دادگاه صدام گفت ما دادگاه ويژه براي محاكمه صدام تشكيل مي دهيم و اين دادگاه كاملا عراقي است و بدون دخالت ديگران تشكيل مي شود .

عضو شوراي حكومت انتقالي عراق افزود : در عراق انتخابات عمومي آزاد برگزار مي كنيم و قانون اساسي را به همه پرسي مي گذاريم. وي افزود محاكمه صدام طولاني خواهد بود و او مي تواند وكيل بگيرد .