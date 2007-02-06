به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حبیب الله شریفی امروز در جمع خبرنگاران از اجرای پروژه ترسیب کربن خراسان جنوبی به عنوان پروژه مشترک کشور ایران، برنامه عمران سازمان ملل متحد (UNDP) و تسهیلات جهانی زیست محیطی (GEF) یاد کرد و افزود: این طرح به منظور افزایش میزان جذب کربن هوا از طریق توسعه پوشش گیاهی که منجر به ارائه مدل جذب کربن در اکوسیستم های خشک می گردد،‌ به اجرا درمی آید.

وی تصریح کرد: این پروژه برای اولین بار در ایران اجرا می شود و از شیوه های مشارکتی برای مدیریت اراضی بهره گرفته است.

شریفی با اشاره به این که مدت زمان اجرای این پروژه 6 سال است، گفت: پروژه ازسال 2003 شروع و تا سال 2009 ادامه خواهد داشت. وی افزود: این طرح در منطقه حسین آباد غیناب در خراسان جنوبی به وسعت 144 هزار هکتار، 31 روستا و 712 خانوار اجرا می شود.

مدیر کل منابع طبیعی خراسان جنوبی گفت: با مشارکت فعال جوامع حدود 18 هزار هکتار از این اراضی در چندین قطعه و از طریق کشت گونه های مختلف دائمی با 80 درصد پوشش احیا خواهد شد.

وی هدف از انتخاب این منطقه را برای اجرای پروژه لزوم حفاظت منابع آب و خاک در راستای مقابله با بیابان زدایی، بهبود پایداری اکولوژیکی منطقه به ویژه احیای مراتع تخریب شده توسط مهاجرین افغانی، کنترل فرسایش بادی ناشی از بادهای 120 روزه سیستان و بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی در این منطقه عنوان کرد.

مدیر کل منابع طبیعی خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: اجرای این پروژه بالغ بر 31 نوع حرفه و شغل را در این روستاها به وجود آورده است.