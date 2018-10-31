علیرضا نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه شدت نفوذ گاز در استان قم ۸۰ درصد است، افزود: ۸۰ درصد از روستاهایی که شرایط گازرسانی دارند یعنی جمعیت بالای ۲۰ خانوار هستند و هزینه شبکه و انشعاب در این روستاها زیر ۶۰ میلیون ریال است هم اکنون از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند هستند.

وی با بیان اینکه این استاندارد برای گازرسانی به روستاها توسط وزارت نفت ابلاغ شده است، اضافه کرد: امیدواریم تا پایان سال ۹۸ باقیمانده روستاهای دارای شرایط مشخص شده نیز از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند شوند.

مدیر عامل شرکت گاز استان قم در خصوص فعالیت سامانه سامک نیز افزود: این سامانه به ارائه خدمات مکانیزه به مشترکین می‌پردازد و برای نخستین بار در کشور در قم به صورت آزمایشی فعال شده و طی یک ماه آینده به طور کامل به بهره‌برداری می‌رسد.

وی ادامه داد: مشترکین می‌توانند از طریق این سامانه از خدمات کلی شرکت گاز بهره‌مند شوند.

نصیری همچنین در خصوص فعالیت سیستم مانیتورینگ نیز افزود: سیستم مانیتورینگ سیستم کنترل از راه دور تأسیسات گاز است که برخی از ایستگاه‌های استراتژیک گاز و همچنین ورودی شهر از طریق سیستم مانیتورینگ رصد می‌شود

وی افزود: این امر موجب شده نیازی به مراجعه حضوری اپراتور به ایستگاه‌ها نباشد و همچنین چنانچه واقعه‌ای در ایستگاه‌ها رخ دهد از طریق سیستم مانیتورینگ به سرعت و به لحظه قابل کنترل است.

مدیر عامل شرکت گاز استان قم گفت: سیستم مانیتورینگ در ایستگاه‌های CNG و همچنین ایستگاه‌های استراتژیک شرکت نصب شده و در فاز بعدی ادامه خواهد یافت.