به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات سه شنبه ۶ نوامبر برابر با ۱۵ آبان ماه در تالار «ویزینک» شهر مادرید آغاز شده و ۱۱۱۷ کاراته از ۱۴۰ کشور به مدت شش روز در مجموع مردان و زنان برای کسب مدال در کاتا و کومیته تیمی و انفرادی به رقابت خواهند پرداخت و در مجموع ۶۴ مدال طلا، نقره و برنز توزیع خواهد شد.

تاتامی مادرید در طول ۲۳ دوره گذشته به لحاظ تعداد، بیشترین شرکت کننده را پذیرا خواهد بود و به نوعی یک رکورد در تاریخ ۴۶ ساله این مسابقات خواهد بود. دوره قبلی مسابقات جهانی کاراته که در سال ۲۰۱۶ در لینز اتریش برگزار شد، ۱۰۴۹ ورزشکار از ۱۱۰ کشور به رقابت پرداختند و در رقابتهای ۲۰۱۴ برمن آلمان نیز ۷۰۰ کاراته کا از ۱۱۶ کشور مبارزه کردند.

۱۹۲ کشور عضو رسمی فدراسیون جهانی کاراته موسوم به wkf هستند که از این تعداد کاراته کاهای ۱۴۰ کشور در مادرید رقابت خواهند کرد.

روسیه با ۲۷ کاراته کا، مصر و رومانی با ۲۴ کاراته کا و اسپانیای میزبان با ۲۲ شرکت کننده، بیشترین نماینده را در این مسابقات دارند. ایران نیز با ۱۶ کاراته کا در این دوره حضور خواهد داشت. ضمن اینکه ۱۶ کشور نیز تنها با یک کاراته کا در این مسابقات حاضر هستند.

تاکنون بیش از ۶۰ درصد بلیط ها فروخته شده است. علاقمندان برای تماشای این دوره از رقابتها باید بلیط هایی به ارزش ۲۵ تا ۸۰ یورو را تهیه کنند. کمترین مبلغ برای تماشای یک روز از مسابقات است و بیشترین مبلغ نیز بای تماشای تمامی مسابقات در شش روز برگزاری این رقابتهاست. به عبارتی چیزی بین چهار تا ۱۳ ملیلیون ریال باید قیمت بلیط های این دوره است.

اما تالار «ویزینک» که در مرکز شهر مادرید قرار گرفته محل برگزاری این مسابقات است. این مکان در ابتدا محلی برای گاوبازی بود، سال ۱۹۵۶ تخریب و سالنی با ظرفیت ۱۵ هزار نفر برای برگزاری مسابقات ورزشی، همایش های ملی، کنسرت ها و.. ساخته شد.

این سالن ابتدا «کاخ ورزش» نام داشت و به همین نیز اکنون مشهور است، سال ۱۹۸۶ دوباره بازسازی و به عنوان ورزشگاه خانگی تیم بسکتبال رئال مادرید انتخاب شد که سابقه برگزاری مسابقات قهرمانی بسکتبال جهان، دوومیدانی داخل سالن قهرمانی اروپا را دارد. این سالن در سال ۲۰۰۱ در یک حادثه آتش سوزی تخریب شد. بازسازی آن سال ۲۰۰۲ آغاز و ۱۶ فوریه ۲۰۰۵ با هزینه ای بالغ بر ۱۲۴ میلیون یورو به پایان رسید. سالنی زیبا و مجلل با کلیه امکانات که گنجایش ۱۶ هزار نفر تماشاچی را دارد. بزرگترین سال ورزشی اسپانیا و پنجمین سالن بزرگ اروپاست.

فدراسیون جهانی کاراته اعلام کرده که این دوره از مسابقات جهانی در ۱۸۲ کشور جهان به صورت زنده پخش خواهد شد. علاوه بر آن علاقمندان به کاراته در سراسر دنیا می توانند از طریق سایت karateworld.tv نیز مسابقات را تماشا کنند.

سایت رسمی این مسابقات لیست تیم ها و نفرات شرکت کننده را منتشر کرده که وزن ۶۷- کیلوگرم با ۹۸ کاراته کا بیشترین شرکت کننده را دارد. وزن ۷۵- کیلوگرم با ۹۶ کاراته کا، وزن ۸۴- کیلوگرم ۸۹ کاراته کا، وزن ۶۰- کیلوگرم با ۸۷ ورزشکار و کاتای انفرادی با ۸۴ کاتارو در بخش مردان رتبه های بعدی را در اختیار دارند.

در بخش زنان نیز وزن ۶۱- کیلوگرم با ۷۶ کاراته کا و وزن ۵۵- کیلوگرم ۷۵ کاراته کا بیشترین تعداد شرکت کننده را دارند. کاتای انفرادی با ۷۴ کاتارو، وزن ۶۸- کیلوگرم با ۶۹، وزن ۶۸+ کیلوگرم با ۶۰ شرکت کننده در رتبه های بعدی هستند.

از سوی فدراسیون جهانی ۱۶ کاراته کای برتر حاضر در این مسابقات معرفی شده اند که امیرمهدیزاده با دو طلا و یک برنز جهان نفر اول این وزن است. سجاد گنج زاده هم در این لیست قراردارد و در بخش تیمی هم ایران بخت نخست و مدافع عنوان قهرمانی است

سایت رسمی فدراسیون جهانی در بررسی اجمالی اوزان مختلف و بخت های کسب مدال طلا، ایران را با دو طلای سال ۲۰۱۴ برمن و ۲۰۱۶ لینز، شانس اول کسب مدال طلا در کومیته تیمی معرفی کرده است. سجاد گنج زاده در وزن ۸۴+ برای تکرار طلای دوره قبل خود «جاناتان هورنه» از آلمان و «گوگیتا»ی گرجستانی را بعنوان مهترین رقبا پیش رو دارد. ضمن اینکه امیرمهدیزاده نیز برای ایستادن روی سکوی قهرمانی وزن ۶۰- کیلوگرم باید با رقبایی جدی چون « سایماتوف» ازبکستانی، «سامدان» از ترکیه و «بروسداگلاس» قهرمان سابق دنیا از برزیل مواجه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و چهارمین دوره رقابتهای کاراته قهرمانی جهان ۱۵ تا ۲۰ آبان ماه به میزبانی اسپانیا در مادرید برگزار خواهد شد و تیم ملی ایران سوم آبان ماه راهی این کشور می شود.