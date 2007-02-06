هدف دشمنان از تفرقه افکنی نابودی اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر در قم ، آیت الله فاضل لنکرانی امروز در دیدار جمعی از فرماندهان ارشد نیروی زمینی سپاه اظهار داشت: دشمنان دلسوز شیعه و سنی نیستند و فقط قصد دارند با ایجاد اختلاف و از بین بردن وحدت مسلمانان اسلام را نابود کنند ولی آنان هیچ وقت به این هدف دست نمی یابند.

این مرجع تقلید در ادامه سخنان خود با اشاره به فرارسیدن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: امام خمینی با انقلاب اسلامی و قیام علیه نظام طاغوت باردیگر وحدت را در عالم اسلامی گسترش داد.

وی افزود: مردم ایران اسلامی در سالروز پیروزی انقلاب و در روز22 بهمن وفاداری خود را به انقلاب و مکتب امام حسین علیه السلام ثابت می کنند .

آیت الله فاضل لنکرانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه وضعیت عزاداری برای امام حسین مطلوب تر از گذشته شده است، از مداحان و خطبه درخواست کرد تا در مراسم های عزاداری از بیان آنچه که خلاف نظر آن حضرت بوده خودداری کنند.