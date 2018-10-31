تعیین دیپلمات نروژی به عنوان فرستاده جدید سازمان ملل در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد طی نامهای به شورای امنیت، اعلام کرد که «گیر پدِرسون» دیپلمات نروژی جایگزین استفان دیمیستورا در سمت فرستاده ویژه این سازمان در امور سوریه خواهد بود.
دیپلماتهایی که خواستند نامشان فاش نشود، میگویند پدرسن که هماکنون سفیر نروژ در چین است، تایید ضمنی و غیر رسمی پنج عضو دائم شورای امنیت (روسیه، چین، آمریکا، فرانسه و انگلیس) را کسب کرده است.
دبیرکل سازمان ملل در نامه خود به شورای امنیت نوشت: «برای اتخاذ این تصمیم، مشورتهای گستردهای را (با طرفهای مختلف) از جمله دولت سوریه انجام دادم. آقای پدرسون با کمک به حصول راهکار سیاسی معتبر و فراگیر که آرزوهای دموکراتیک مردم سوریه را برآورده کند، به تمام طرفها در سوریه کمک خواهد کرد».
در حالی که مذاکرات صلح سوریه در فرایند آستانه به تحقق یک نتیجه نزدیک میشد اما دیمیستورا به طور ناگهانی اعلام کرد که به دلایل خانوادگی در پایان ماه نوامبر (ماه جاری میلادی) از سمت خود کنارهگیری میکند.
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