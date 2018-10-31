غلامحسین شفیعی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای اعطای مجوز استاندارد به ساختمان باید موتورخانه ساختمان دارای مجوز استاندارد باشد.

وی بیان داشت: تهیه استاندارد برای موتورخانه های ساختمان ها با همکاری شرکت گاز صورت می گیرد.

مدیرکل استاندارد استان اصفهان با بیان اینکه بدنبال مانع تراشی برای واحدهای صنعتی نیستیم، تصریح کرد: اداره استاندارد حامی تولید کننده است و تمام تلاش خود را می کند که چرخه تولیدی متوقف نشود.

وی گفت: در پی این هستیم که امر نظارت و بازرسی را به خود واحدهای تولیدی با همکاری تشکل های اقتصادی واگذار کنیم که لازم است ساز و کار این نظارت تعریف شود.

شفیعی از امضای تفاهم نامه همکاری بین اتاق بازرگانی با این نهاد خبر داد و گفت: این تفاهم نامه بین یک بخش دولتی و خصوصی در راستای تسهیل فضای کسب و کار استان اصفهان باشد.

وی اظهار داشت: عدم اطلاع صنعتگران و تولیدکنندگان از قوانین استاندارد به ویژه در بخش‌های نمونه‌برداری، آزمایش و آزمون محصولات از چالش های مهم این اداره کل است.