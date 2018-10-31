به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی‌بی‌اس، جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا در سخنرانی که در اندیشکده صلح انجام شد، خواستار توقف درگیری‌ها و برقراری آتش‌بس در یمن ظرف ۳۰ روز آینده شد.

وی در این باره گفت: تنها راه برای حل واقعی این درگیری برقراری آتش‌بس ظرف یک ماه آینده است.

ماتیس در ادامه تظاهر به خیرخواهی در موضوع حل و فصل بحران یمن، بار دیگر نقش آمریکایی‌ها در همدستی با ائتلاف متجاوز سعودی را کمرنگ جلوه داد و گفت: البته ما هنوز هم به لحاظ لجستیک از ائتلاف حمایت می‌کنیم و اطلاعات مشخصی را در اختیار آنها قرار می‌دهیم (!) اما، طرفین دخیل (در این جنگ) باید در راستای حصول راه‌حلی بلندمدت که به پایان درگیری منجر شود، با یکدیگر همکاری کنند.

وزیر دفاع آمریکا ادامه داد: ظرف مدت ۳۰ روز، خواهان آن هستیم که همه بر مبنای آتش‌بس، عقب‌نشینی از مرزها و توقف بمباران، ‌دور میز مذاکره بنشینند. به‌این‌ترتیب، «مارتین گریفیتس» نماینده ویژه سازمان ملل مجال آن را می‌یابد که آنها را در سوئد گرد هم آورده و به این جنگ خاتمه دهد.

وی در نهایت تاکید کرد: نمی‌توانیم این قضیه را به زمان آینده موکول کنیم. این اقدام باید ظرف ۳۰ روز آینده انجام شود.

این در حالی است که مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا نیز اندکی پیش با تاکید بر لزوم پایان حملات سعودی ها به یمن از آغاز مذاکرات صلح تحت نظارت سازمان ملل خبر داد.

پمپئو با انتشار بیانیه ای از نیروهای یمنی و ائتلاف عربی به سرکردگی رژیم آل سعود خواست که به درگیری ها خاتمه داده و آماده نشستن بر سر میز مذاکره شوند.

اظهارات عوام‌فریبانه مقامات آمریکایی در حالی بیان می‌شود که ساعاتی پیش در تازه ترین مورد از تجاوزات ائتلاف سعودی به یمن، جنگنده های این ائتلاف چهار بار پایگاه «کهلان» در شرق شهر صعده واقع در شمال این کشور را هدف قرار دادند.

عربستان و امارات از ششم فروردین سال ۹۴ در قالب ائتلافی از چند کشور عربی به بهانه بازگرداندن رئیس جمهوری مستعفی یمن به قدرت، حملات گسترده ای را علیه این فقیرترین کشور عربی آغاز کردند.