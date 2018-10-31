گیاهان دارویی ظرفیتی برای توسعه بام ایران/وجود ۲۷۰ گونه دارویی

خبرگزاری مهر ، گروه استان ها- بهاره صمیمی: فرهنگ بهره گیری از داروهای شیمیایی به علت داشتن عوارض برای درمان روز به روز در حال کمتر شدن است و گرایش مردم همانند گذشته به داروهای طبیعی و گیاهان دارویی در حال افزایش است.

در حال حاضر صنعت گیاهان دارویی یکی از صنعت های پر درآمد در سطح جهان به شمار می رود که هم اکنون ظرفیت های توسعه این صنعت در سطح استان چهارمحال و بختیاری وجود دارد.

استان چهارمحال و بختیاری یکی از استان های مرتفع کشور است که در جنوب غربی زاگرس قرار گرفته است. شرایط کوهستانی و توپوگرافی خاص در این استان موجب رویش یک هزار و ۴۰۰ گونه گیاه شده است.

بیش از ۲۷۰ گونه گیاهی رویشی در این استان دارویی و خوراکی است.

شرایط آب و هوایی مناسب این استان برای رویش بسیاری از گیاهان دارویی این ظرفیت را فراهم کرده است تا کشاورزان به سمت تولید گیاهان دارویی پیش بروند و با کشت گیاهان دارویی درآمد بیشتری برای خود ایجاد کنند. طی سال های اخیر کشت گیاهان دارویی در بسیاری از مناطق استان آغاز شده و نتایج بسیار خوبی برای کشاورزان به ارمغان آورده است.

۲۷۰ گونه گیاهی رویشی در چهارمحال و بختیاری خوراکی و دارویی است

مدیر کل محیط زیست چهارمحال و بختیاری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه چهارمحال و بختیاری رویشگاه انواع مختلف گیاهان دارویی و خوراکی است، بیان کرد: یک هزار و ۴۰۰ گونه گیاهی در این استان شناسایی شده است.

شهرام احمدی بیان کرد: بیش از ۲۷۰ گونه گیاهی در این استان خوراکی و دارویی است.

وی بیان کرد: شرایط آب و هوایی خاص و وقوع بارش ها مناسب در تمام فصل های سال زمینه را برای رویش انواع مختلف گیاهان دارویی در این استان فراهم کرده است.

مدیر کل محیط زیست چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: برخی از گیاهان دارویی این استان از ارزش افزوده بسیار بالایی برخوردار هستند.

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: کشت گیاهان دارویی طی یک دهه گذشته در این استان از توسعه بالایی برخوردار شده است.

ابراهیم شیروانی عنوان کرد: تلاش های بسیار زیادی برای فرهنگ سازی کشت گیاهان دارویی در این استان انجام شده است.

کشت گیاهان دارویی طی یک دهه گذشته در این استان از توسعه بالایی برخوردار شده است وی بیان کرد: درآمد کشاورزان از کشت گیاهان دارویی در این استان افزایش یافته است.

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در حال حاضر طی بررسی های انجام شده بیش از هشت میلیارد تومان گیاه دارویی در این استان برداشت شده است.

وی بیان کرد: این میزان درامد از کشت گیاهانی همچون زعفران، گل محمدی، موسیر و...کسب شده است.

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: کشت زعفران در میان گیاهان دارویی مورد توجه بیشتر کشاورزان قرار گرفته است و هم اکنون ۱۹۰ هکتار از اراضی کشاورزی چهارمحال و بختیاری به کشت زعفران اختصاص دارد.

وی با بیان اینکه بهره گیری از اراضی شیب دار برای توسعه کشت گیاهان دارویی در چهارمحال و بختیاری مورد توجه قرار گرفته است، بیان کرد: بیش از ۶۰۰ هکتار از اراضی شیب دار چهارمحال و بختیاری زیر کشت گیاهان دارویی است.

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: بسیاری از گیاهان دارویی نیاز آبی کمی دارند از طرف دیگر ارزش افزوده بسیار بالایی دارند که باید کشت این گیاهان در استان با توجه به کاهش منابع اب کشاورزی مورد توجه قرار گیرد.

وی تاکید کرد: برای حفظ اشتغال پایدار بخش کشاورزی در این استان و استفاده بهینه از منابع آب باید به سمت کشت گیاهان دارویی حرکت کرد.

چهارمحال و بختیاری شرایط بسیار خوبی برای توسعه کشت گیاهان دارویی دارد

کارشناس گیاهان دارویی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه چهارمحال و بختیاری شرایط بسیار خوبی برای توسعه کشت گیاهان دارویی دارد، بیان کرد: درآمد تولید گیاهان دارویی افزایش یافته است.

علی حسینی بیان کرد: فروش گیاهان دارویی سال به سال در حال افزایش است و مردم به سمت گیاهان دارویی گرایش پیدا کرده اند.

وی با اشاره به بررسی قیمت محصولات کشاورزی و دارویی بیان کرد: به عنوان مثال موسیر یکی از گیاهان دارویی به شمار می رود که در حال حاضر قیمت ان در سطح بازار افزایش یافته است و قیمت خشک ان به کیلویی ۱۰۰ هزار تومان رسیده است.

وی ادامه داد: این ارزش افزوده موسیر با هیچ کدام از محصولات زراعی قابل مقایسه نیست و کشاورزانی که به سمت تولید محصولات گیاهان دارویی پیش بروند از درامد بالایی برخوردار می شوند.

این فروشنده گیاهان دارویی ادامه داد: موسیر در حال حاضر به صورت دیم کشت می شود و نیاز آبی بسیار پایینی دارد.

در کنار توسعه کشت گیاهان دارویی در چهارمحال و بختیاری، توسعه واحد های فراوری نیز باید مورد توجه قرار گیرد تا ارزش افزوده بیشتری ایجاد شود. صنعت تولید داروهای گیاهی می تواند روند توسعه چهارمحال و بختیاری را شتاب دهد و نقش مهمی در کاهش نرخ بیکاری این استان داشته باشد.