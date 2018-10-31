گازرسانی به روستاهای شمال شرقی دامغان ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

علی‌اصغر مجد در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه عملیات اجرایی گازرسانی به روستاهای طزره و مهماندویه ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، ابراز داشت: با توجه به کوهستانی بودن روستاهای فوق ۴۵ کیلومتر کار لوله‌گذاری توسط پیمانکار پروژه در حال اجرا است.

وی ضمن بیان اینکه با پایان عملیات گازرسانی مردم روستاهای طزره، مهماندویه، کوهپایه، و شرکت البرز شرقی نیز از نعمت گاز بهره‌مند می‌شوند، اضافه کرد: برای عملیات اجرایی گازرسانی به روستاهای طزره و مهماندویه ۶۵ میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات شرکت ملی گاز ایران هزینه خواهد شد.

بهره مندی ۹۰ درصد روستاهای دامغان از نعمت گاز

فرماندار دامغان ضمن بیان اینکه عملیات اجرایی گازرسانی به روستاهای طزره و مهماندویه در شمال شرقی این شهرستان از دو ماه گذشته آغازشده است، ابراز داشت: مردم این دو روستا تا پایان اسفندماه سال جاری از نعمت گاز برخوردار خواهند شد.

مجد ضمن بیان اینکه ۹۰ درصد روستاهای دامغان از نعمت گاز برخوردارند، تصریح کرد: مناطق شهری دامغان، دیباج، امیریه و کلاته رودبار به‌صورت ۱۰۰ درصدی از گاز بهره‌مند هستند.

وی بابیان اینکه به دنبال ارائه خدمات مطلوب به مردم ساکن در روستاها هستیم، اضافه کرد: به‌منظور جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها و همچنین ایجاد سرمایه‌گذاری در این مناطق بهره‌مند شدن روستاها از نعمت گاز در دستور کار قرار دارد.