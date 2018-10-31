خبرگزاری مهر - گروه استانها - حسین غلامی: چند سالی است که اختلافی میان شهرداری گناوه با بعضی از مالکین اراضی سایت ایران خودرو و خیابان حرم به حرم باعث شده تا مردم برای ساخت و ساز با مشکلای روبرو شوند.
پروندههای متعددی در این زمینه تشکیل شده است و مردم خواستار رفع مشکلات و اختلاف پیشآمده هستند و امیدوارند که با تعامل و همکاری بیشتر مسئولان امر، این مشکل رفع و شرایط ساخت و ساز فراهم شود.
فرمانداری و شهرداری و شورای شهر گناوه نقش مهمی در رفع اختلاف با مالکان و ایجاد تعامل مثبت و سازنده برای رفع مشکلات شهروندان دارند و میطلبد که در این مسیر شاهد تعامل بهتر و بیشتری باشیم.
۳۰۰ پرونده ساختمانی دچار مشکل شد
معاون عمرانی فرمانداری گناوه به خبرنگار مهر گفت: برای رفع این مشکلات تلاشهای بسیار زیادی داشتهایم و در همین راستا با حضور شهردار، کارشناسان شهرداری و مالکین اراضی سایت ایران خودرو برگزار کردیم.
حسام منصوری مطلق اضافه کرد: در پی اختلاف چندین ساله شهرداری گناوه با بعضی از مالکین اراضی سایت ایران خودرو و خیابان حرم به حرم بیش از ۳۰۰ پرونده ساختمانی شهروندان دچار مشکل شده و از طرف شهرداری محدودیت ساخت و ساز دارند.
محدودیتهای قانونی برای ساختوساز
وی گفت: قریب به هفت سال است که به دلایل مختلف شهروندان گناوه ای قطعه زمینی خریداری کرده اند، اما محدودیت های قانونی برای ساخت و ساز پیدا کرده اند.
منصوری مطلق عدم شناخت از مجموعه قوانین و مقررات در حوزه شهرسازی و امور ساختمانی را از جمله بروز این مشکلات برای شهروندان دانست و بیان داشت: روزانه تعداد زیادی از شهروندان با مراجعه به فرمانداری اعلام می کنند که قطعه زمینی را با زحمت و قرض و فروش اثاثیه منزل در سایت ایران خودرو خریداری کردیم اما شهرداری مجوز ساخت و ساز به ما نمی دهد.
منصوری مطلق افزود: اختلاف فی مابین مالکین اراضی و شهرداری بخاطر شفاف نبودن در حق و حقوق شهرداری باعث شده شهروندان دچار مشکل شوند.
مشکل مالکان به زودی رفع میشود
معاون امور عمرانی فرمانداری شهرستان گناوه گفت: به منظور رفع مشکل مردم با هماهنگی فرماندار و دیگر دستگاه های مسئول در شهر تصمیم گرفته شد کمیسیون حل اختلاف شهرداری با مالکین اراضی مذکور با تعامل و نظر مساعد شهرداری برای رفع مشکل مردم با مالکین توافق صورت بگیرد.
منصوری مطلق تصریح کرد: در این نشست مصوب شد که دو کارشناس از طرف شهرداری و مالکین و یک کارشناس مرجع بیطرف دادگستری اراضی مورد اختلاف را نرخ گذاری کنند و ظرف مدت یک هفته بر اساس توافق صورت گرفته حق سهم شهرداری مبادله شود.
منصوری مطلق خاطرنشان کرد: خوشبختانه با توافق صورت گرفته به زودی مشکل قریب به ۳۰۰ نفر از شهروندان که دارای پلاک زمین مسکونی بوده اند و برای ساخت و ساز محدودیت داشته اند بزودی بر طرف می شود.
رفع اختلاف شهرداری با مالکین
شهردار بندرگناوه نیز گفت: شهرداری با دید مثبت به این موضوع نگاه می کند و ملاک عمل قانون است و نظر ما نسبت به رفع اختلاف فی مابین شهرداری با مالکین است.
ماشاءالله احمدی با تاکید بر رعایت حقوق شهرداری و شهروندان گفت: در رابطه با مشکلات به وجود آماده برای تعدادی از شهروندان متاسفانه در سنوات قبل و شهرداران وقت تخلفاتی صورت گرفته است که در حال حاضر ما وارث آنها هستیم و تلاش می کنیم با نظر مساعد این اختلاف طولانی مدت برطرف شود.
احمدی تصریح کرد: ما موظف هستیم تا جایی که به حق و حقوق شهرداری و منافع عمومی اجحاف نشود در رفع مشکلات مردم پیشقدم باشیم.
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