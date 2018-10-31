خاورمیانه به میدان کشتار و درگیری تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، «صباح الاحمد الجابر الصباح» امیر کویت در سخنان خود تاکید کرد: زمان آن فرا رسیده که ملتهای منطقه بفهمند که امنیت، ثبات و اقتصاد آنها مورد هدف قرار گرفته است.

امیر کویت اعلام کرد: منطقه ما بعد از آنکه تبدیل به میدان کشتار و درگیری و تسویه حسابها شده در یک مرحله استثنایی بسر می برد.

وی در ادامه افزود: ما بر حفظ نظام دموکراتیک خود و دفاع از آن تاکید داریم و باید این نظام را از هر اقدام تجاوزکارانه ای مصون نگه داریم.

امیر کویت همچنین تاکید کرد: از دولت و مجلس می خواهم به مسیر خود در خصوص تحقق اصلاحات اقتصادی ادامه دهند و بهبود موقتی اوضاع اقتصادی که به دنبال افزایش قیمت نفت حاصل شده باعث نشود روند حمایت از آینده فرزندان این کشور دچار اختلال شود.