ارجاع نظر کمیسیون ویژه پرونده شورای شهر به هیئت حل اختلاف

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند امروز چهارشنبه در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد وضعیت پرونده شورای شهر کرمانشاه اظهار داشت: کمیسیونی تشکیل شده و یک گروه کارشناسی به بررسی دلایل و مدارک پرداخته‌اند و کارهای کارشناسی را انجام دادند، البته این کارها نه به منزله انحلال شورا و نه به معنای عدم انحلال آن است.

وی افزود: امیدواریم به آن مرحله نرسد، شب گذشته این کمیسیون گزارش خود را به ما داد و ما هم به کمیته ارجاع می‌دهیم تا کارهای بعدی را انجام دهند.

استاندار کرمانشاه در مورد وضعیت واگذاری پالایشگاه آناهیتا نیز گفت: کل سهام این شرکت واگذار شده و تکلیف آن 10 الی 15 روز آینده مشخص می‌شود.

بازوند همچنین در مورد پرونده گلیم و گبه کرمانشاه نیز گفت: خبرهای خوشی برای مالباختگان این پرونده داریم که در آینده نزدیک اعلام خواهیم کرد.