۲شکارچی غیرمجاز در درگز دستگیر شدند

به گزارش خبرنگارمهر، حسین اصلاحی صبح چهارشنبه با اعلام خبر دستگیری شکارچیان غیرمجاز در درگز اظهار کرد:در پی دریافت گزارشی مبنی بر شنیدن صدای تیر در حوالی چشمه شور درگز، ماموران یگان حفاظت محیط زیست سریع به سمت محل حرکت کردند و دو شکارچی غیرمجاز را که یک راس قوچ وحشی را نیز شکار کرده بودند، دستگیر کردند.

وی افزود: ماموران ۲شکارچی غیرمجاز که یک راس قوچ وحشی را در چشمه شور درگز شکار کرده بودند، دستگیر و در بررسی کوله های متخلفان لاشه کامل یک راس قوچ وحشی، یک قبضه سلاح غیرمجاز خفیف، دوربین چشمی و ادوات شکار کشف و ضبط شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست درگز ادامه داد: قانون گذار برای شکار غیرمجاز قوچ و میش وحشی طبق ماده ۱۲قانون شکار و صید جمهوری اسلامی ایران تا ۳سال حبس تعیین کرده است همچنین متهمان ملزم به واریز ۱۰۰میلیون ریال ضرر و زیان وارده به محیط زیست خواهند بود.

وی تاکید کرد: برای این شکارچیان متخلف پرونده تشکیل و به دادسرا معرفی شدند.