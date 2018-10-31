  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۹ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۰۵

رئیس اداره حفاظت محیط زیست درگز:

۲شکارچی غیرمجاز در درگز دستگیر شدند

۲شکارچی غیرمجاز در درگز دستگیر شدند

درگز- رئیس اداره حفاظت محیط زیست درگز گفت: ۲ شکارچی غیر مجاز در درگز در حالی که مشغول شکار بودند توسط محیط بانان دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگارمهر، حسین اصلاحی صبح چهارشنبه با اعلام خبر دستگیری شکارچیان غیرمجاز در درگز اظهار کرد:در پی دریافت گزارشی مبنی بر شنیدن صدای تیر در حوالی چشمه شور درگز، ماموران یگان حفاظت محیط زیست سریع به سمت محل حرکت کردند و دو شکارچی غیرمجاز را که یک راس قوچ وحشی را نیز شکار کرده بودند، دستگیر کردند.

وی افزود: ماموران ۲شکارچی غیرمجاز که یک راس قوچ وحشی را در چشمه شور درگز شکار کرده بودند، دستگیر و در بررسی کوله های متخلفان لاشه کامل یک راس قوچ وحشی، یک قبضه سلاح غیرمجاز خفیف، دوربین چشمی و ادوات شکار کشف و ضبط شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست درگز ادامه داد: قانون گذار برای شکار غیرمجاز قوچ و میش وحشی طبق ماده ۱۲قانون شکار و صید جمهوری اسلامی ایران تا ۳سال حبس تعیین کرده است همچنین متهمان ملزم به واریز ۱۰۰میلیون ریال ضرر و زیان وارده به محیط زیست خواهند بود.

وی تاکید کرد: برای این شکارچیان متخلف پرونده تشکیل و به دادسرا معرفی شدند.

کد مطلب 4446023

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها