به گزارش خبرگزاری مهر، پیش از دیدار رفت فینال رقابت‌ها جام باشگاه‌های آسیا گفت: جلسه با وزیر ورزش از لحاظ روحی و روانی بسیار برای تیم مثبت بود، حمایت سلطانی فر به اطلاع همه اعضای تیم رسید. هزار تا دو هزار تماشاگر ایرانی در بازی رفت فینال خواهیم داشت.

وی ادامه داد: خوشبختانه تیم زیر نظر کادر فنی تمرینات خوب و با نشاطی را برگزار کرده و می کند و تمام برنامه ریزی ها و اردوها مرتب و منظم در حال برگزاری است. روز پنجشنبه و جمعه تیم تمرینات خود را در زمینی که کاشیما در اختیار قرار می دهد انجام می دهد ضمن اینکه روز جمعه در زمین اصلی مسابقه تمرین خواهیم کرد تا برای بازی شنبه با آمادگی کامل به مصاف حریف ژاپنی برویم و به امید خدا بتوانیم دل ملت ایران و هواداران پرسپولیس را شاد کنیم.

وی ادامه داد: روز ۱۳ آبان ماه پرسپولیس ساعت ۵ صبح ژاپن را به مقصد دبی ترک خواهد کرد و ۳ روز در دبی اردو خواهد داشت و ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه ۱۶ آبان ماه دبی را به مقصد تهران ترک خواهد کرد تا با یک آمادگی کامل و روحیه مضاعف به مصاف کاشیما در بازی برگشت فینال در ورزشگاه آزادی برویم. طبق اطلاعاتی که در جلسه با نمایندگان تیم کاشیما آنتلرز ژاپن کسب کردیم، تاکنون ۶۰۰ بلیت به تماشاگران ایرانی فروخته شده است و قطعاً بیش از هزار تا دو هزار تماشاگر ایرانی در بازی رفت این مرحله خواهیم داشت.

حمیدرضا گرشاسبی در ادامه افزود: خوشبختانه جلسه ای که با وزیر ورزش و جوانان به همراه سرمربی و کاپیتان تیم برگزار شد، بسیار روحیه بخش و امیدوار کننده بود و هم آقای برانکو و هم سید جلال از اعلام حمایت همه جانبه وزیر ورزش و جوانان بسیار خوشحال شدند.

گرشاسبی افزود: در آن جلسه یکسری از نگرانی ها و مشکلات مثل آماده سازی ورزشگاه آزادی برای میزبانی از تیم ژاپنی مطرح شد که وزیر ورزش و جوانان دستور همکاری و رفع همه موانع و مشکلات را دادند.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس خاطرنشان کرد: همچنین بنده گزارشی از نحوه آماده سازی تیم و مسائل و موانع و مشکلاتی که سر راه پرسپولیس برای رسیدن به این مرحله بود ارائه کردم و همچنین آقای برانکو نیز نکات فنی را ارائه کرد. در کل نتیجه جلسه با وزیر ورزش وجوانان از لحاظ روحی و روانی بسیار برای تیم مثبت بود. حمایت وزیر ورزش و جوانان از طریق خود بنده، سرمربی و همچنین کاپیتان پرسپولیس به اطلاع همه اعضای تیم رسید و موجب افزایش روحیه و دلگرمی تیم شده است. امیدوارم بتوانیم در مجموع دو بازی رفت و برگشت فینال بر حریف ژاپنی غلبه کنیم و برای اولین بار جام قهرمانان فوتبال آسیا را برای پرسپولیس و مردم خوب ایران به ارمغان بیاوریم.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار رفت تیم های فوتبال پرسپولیس ایران و کاشیماآنتلرز ژاپن در فینال رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا ساعت 9:30 دقیقه صبح روز شنبه پیش رو در ژاپن برگزار خواهد شد.