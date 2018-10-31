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۹ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۰۶

اسامی مصدومان تصادف سه شنبه شب زائران در عراق اعلام شد

اسامی مصدومان تصادف سه شنبه شب زائران در عراق اعلام شد

چذابه- مسئول امداد تیم هلال احمر چذابه گفت: در یک حادثه تصادف هشت زائر ایرانی مصدوم و راننده عراقی خودوی ون فوت شد.

کاظم یلالی در گفتگو با خبرنگار مهر مستقر در چذابه اظهار کرد: بر اساس اخبار رسیده، تصادفی در عراق رخ داده که طی آن سه خودروی ون دچار حادثه شدند که تنها یکی از این ون ها با آسیب جدی مواجه شده است.

وی افزود: در این حادثه هشت زائر ایرانی مصدوم و راننده عراقی فوت شد و مصدومان حادثه در حال انتقال به بیمارستان صدر العماره هستند.

مسئول امداد تیم هلال احمر چذابه با بیان اینکه نیروهای اعزامی هلال احمر به کشور عراق نیز در حال عزیمت به این بیمارستان هستند، بیان کرد: در نقطه صفر مرزی منتظر اعلام خبر از سوی عراق هستیم تا در صورت نیاز به انجام هماهنگی ها، مصدومان از طریق مرز چذابه به ایران منتقل شوند.

اسامی مصدومان:

  1. قربان علی سیبانی فرزند محمد از نیشابور
  2. ابراهیم لطفی فرزند علی از نیشابور
  3. احسان صادقی از نیشابور
  4. حمید شروازی فرزند حسین از نیشابور
  5. پروانه سعدی از اهواز
  6. نوذر سینایی  از قم
  7. رسول سعداوی فرزند نمر از اهواز
  8. بسنه سعداوی از اهواز
کد مطلب 4446030

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