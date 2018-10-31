۵۲میلیون لیتر سوخت بین بهره برداران بخش کشاورزی قزوین توزیع شد

مجید اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی ۷ ماهه اول گذشته بیش از ۵۲ میلیون و ۵۵۰ هزار و ۲۰۰ لیتر سوخت (نفت و گاز) در بین بهره برداران بخش کشاورزی این شهرستان توزیع شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین افزود: این میزان سوخت طی ۲۰ هزار و ۴۳۵ فقره درخواست انجام شده است.

وی بیان کرد: از این میزان سوخت توزیع شده در بین بهره برداران بخش کشاورزی؛ ۵۲ میلیون و ۵۳۷ هزار و ۹۴۰ لیتر نفت گاز و ۱۲ هزار و ۲۶۰ لیتر نفت سفید است.

اسماعیلی تصریح کرد : این میزان سوخت در بین بهره برداران و متقاضیان ماشین آلات کشاورزی، واحدهای دام و طیور و گلخانه ها، پرورش قارچ و صنایع تبدیلی کشاورزی توزیع شده است.