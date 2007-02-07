خطر ابتلا به آلزایمر در کمین افراد تنها

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان مرکز پزشکی دانشگاه "راش" بیش از 800 بیمار سالمند را ظرف یک دوره 4 ساله تحت مطالعه قرار دادند.

قبلا نیز وجود ارتباط بین انزوای اجتماعی و بروز زوال عقلی به اثبات رسیده بود اما این برای نخستین بار است که محققان رابطه بین تنهایی درافراد و آنچه را واقعا احساس می کنند، مورد بررسی قرار دادند.

پروفسور "روبرت ویلسون" سرپرست این تحقیق و همکارانش برای ارزیابی تنهایی شرکت کنندگان در تحقیق از آنها خواستند با شماره یک تا 5 موافقت خود را با اظهارات مشخصی در ارتباط با تنهایی اعلام کنند.

در پرسش های مطرح شده دو سوال "تجربه حس کلی تهی بودن" و "تجربه حس رهاشدگی" مشاهده می شد.

در جریان آزمایش علائمی از بیماری آلزایمر و زوال عقلی روی شرکت کنندگان ارزیابی شد و 90 بیماری که ظرف انجام تحقیق مرده بودند، تحت کالبدشکافی قرار گرفتند.

بنا بر گزارش بی بی سی، این تیم تحقیقاتی دریافتند: خطر گسترش بیماری آلزایمر در بین هر یک از بیماران تنها با رتبه های مختلف 51 درصد افزایش داشت. این خطر در آندسته از بیماران با بالاترین رتبه تنهایی یعنی 2/3 در حدود 1/ 2 بار بیشتر از بیمارانی با پایین ترین میزان تنهایی یعنی 4/1 بود. در همین حال هیچ گونه ارتباطی بین تنهایی و آسیب شناسی مغزی وابسته به آلزایمر گزارش نشد.

تنهایی ممکن است بر سیستم هایی در مغز که با ادراک و حافظه سر و کار دارند، تاثیر گذارد. همچنین تنهایی گذرگاه های عصبی مغز افراد پیر را آسیب پذیرتر می کند.