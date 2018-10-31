پوتین در اجلاس پاریس با نتانیاهو دیدار نخواهد کرد/ دیدار با ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، کاخ کرملین اعلام کرد که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه در حاشیه اجلاس سران پاریس در ۱۱ نوامبر (۲۰ آبان) که قرار است به مناسبت گذشت صد سال از جنگ جهانی اول برگزار شود، دیداری رسمی با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی نخواهد داشت.

بر اساس این گزارش، کرملین بیان کرد که در این اجلاس، پوتین قرار است تنها با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار کند.

این در حالی است که یک منبع دیپلماتیک اسرائیلی گفته بود که نتانیاهو خواستار دیدار با پوتین در حاشیه اجلاس پاریس است.