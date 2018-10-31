  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۹ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۳۵

کرملین اعلام کرد؛

پوتین در اجلاس پاریس با نتانیاهو دیدار نخواهد کرد/ دیدار با ترامپ

پوتین در اجلاس پاریس با نتانیاهو دیدار نخواهد کرد/ دیدار با ترامپ

کاخ کرملین اعلام کرد که رئیس جمهوری روسیه در حاشیه اجلاس پاریس در روز ۱۱ نوامبر (۲۰ آبان) با نخست وزیر رژیم صهیونیستی دیدار نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، کاخ کرملین اعلام کرد که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه در حاشیه اجلاس سران پاریس در ۱۱ نوامبر (۲۰ آبان) که قرار است به مناسبت گذشت صد سال از جنگ جهانی اول برگزار شود، دیداری رسمی با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی نخواهد داشت.

بر اساس این گزارش، کرملین بیان کرد که در این اجلاس، پوتین قرار است تنها با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار کند.

این در حالی است که یک منبع دیپلماتیک اسرائیلی گفته بود که نتانیاهو خواستار دیدار با پوتین در حاشیه اجلاس پاریس است.

کد مطلب 4446064

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها