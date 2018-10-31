نساجی رتبه نخست اشتغال صنعتی استان سمنان را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، رشید یزدان فر صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه صنایع نساجی استان سمنان بالاترین نرخ اشتغال در بخش صنعت به نسبت شاخص واحد، بر نیروی کار، را به خود اختصاص داده است، تاکید کرد: در این صنایع به ازای هر واحد تولیدی ۴۷ نفر مشغول به کار هستند که این امر نشان دهنده نقش ویژه نساجی در اشتغال صنعتی استان سمنان است.

وی با بیان اینکه در مجموع شاخص های اشتغال، دو گروه صنایع فلزی و شیمیایی ۶۵درصد اشتغال کل صنایع استان را تشکیل می دهند، افزود: دیگر بخش با اهمیت در صنعت استان، صنایع فلزی و شیمیایی هستند که نزدیک به دو سوم تمام اشتغال صنعتی استان را به خود اختصاص داده اند.

ضرورت رعایت شعار سال برای بهبود اشتغال زایی

معاون امور صنایع صمت استان سمنان، با بیان اینکه از نظر میزان سرمایه گذاری انجام شده، دو گروه صنایع فلزی وشیمیایی، ۷۶درصد صنایع استان را تشکیل می دهند همچنین بیش از یک سوم پروانه های بهره برداری درگروه کالایی محصولات شیمیایی وسلولزی است، تاکید کرد: صنایع کانی و غیرفلزی با ۱۹ درصد اشتغال در رتبه بعدی میزان اشتغال زایی در بین صنایع استان را به خود اختصاص داده است.

یزدان فر با تاکید بر ضرورت تحقق شعار سال، تاکید کرد: حمایت از کالای ایرانی و بهبود فضای کسب و کار در بخش های تولیدی می تواند نرخ اشتغال استان سمنان را نیز بهبود ببخشد.

وی ادامه داد: میانگین سرمایه گذاری در صنایع فلزی استان سمنان ۳۹ میلیارد ریال به ازای هر واحد تولیدی و میانگین سرمایه گذاری در بخش نساجی ۲۹ میلیارد ریال به ازای هر واحد تولیدی است.