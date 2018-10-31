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۹ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۴۲

روزهای سخت «پرس»؛

«لادروپ» هم به رئال «نه» گفت!

«لادروپ» هم به رئال «نه» گفت!

در شرایطی که فلورنتینو پرس برای پیدا کردن سرمربی برای تیمش دچار مشکل شده، مایکل لادروپ که انتظار می‎رفت پیشنهاد تیم مادریدی را رد کند هم به این تیم نه گفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مطبوعات اسپانیا مدعی شدند فلورنتینو پرس بعد از اخراج خولن لوپتگی، سرمربی سابق تیم فوتبال رئال مادرید، برای پیدا کردن جانشین او دچار مشکل شده است. روزنامه اسپانیایی آس نوشته آخرین مربی‌ای که تا اینجای کار به این تیم پاسخ رد داده مایکل لادروپ بوده است. این مربی دانمارکی از بعد از این که قراردادش با تیم قطری الریان به پایان رسیده بدون تیم بوده است.

همچنین مذاکرات فلورنتینو با آنتونیو کونته هم به خوبی پیش نرفته است و همچنین نتوانسته روبرتو مارتینز را برای ترک بلژیک متقاعد کند. پاسخ منفی لادروپ توسط بریام توتوملو، مدیر برنامه‌های او تائید شده است. او مدعی شده با شرایط نامساعدی که مادرید دارد دوست ندارد در این بازه زمانی در مادرید باشد و با این تیم کار کند. او همچنین مدعی شده لادروپ دوست دارد در آینده روزی سرمربی رئال شود و این تیم را دوست دارد.

کد مطلب 4446099

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