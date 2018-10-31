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۹ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۵۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

هواپیمای آتش گرفته در فرودگاه امام، اسقاطی بود/کسی آسیب ندید

هواپیمای آتش گرفته در فرودگاه امام، اسقاطی بود/کسی آسیب ندید

مدیرعامل فرودگاه امام خمینی (ره) گفت: هواپیمای آتش گرفته در کنار آشیانه ماهان، اسقاطی و بدون بال بود و در حال حاضر، آتش سوزی مهار شده است.

شهرام آدم‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آتش‌سوزی در یک فروند هواپیمای متعلق به شرکت هواپیمایی ماهان در فرودگاه امام خمینی (ره) گفت: این هواپیما عملیاتی نبود و هواپیمای اسقاطی بدون بال است.

وی افزود: این هواپیما چندین سال است که در کنار آشیانه ماهان قرار دارد و در این سالها، از قطعات آن به عنوان قطعه جایگزین هواپیماهای تعمیراتی استفاده شده است.

مدیرعامل فرودگاه امام خمینی (ره) ادامه داد: بخشی از این هواپیما صبح امروز آتش گرفته بود که با حضور نیروهای آتش نشانی فرودگاه امام خمینی (ره) مهار شد.

به گفته آدم نژاد، محل حضور هواپیمای اسقاطی ماهان، بخش کارگو فرودگاه بوده و به همین دلیل کسی در هنگام آتش سوزی نزدیک هواپیما نبوده و فردی آسیب ندیده است.

وی تأکید کرد: علت آتش سوزی، احتمالا اتصالی قطعات الکتریکی این هواپیمای اسقاطی بوده است.

 عکس اصلی خبر و عکس زیرمربوط به آتش سوزی امروز است و فوم سفید اطفای حریق روی زمین مشاهد می‌شود

کد مطلب 4446119

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