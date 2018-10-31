به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، علیرضا دلیری در دومین گردهمایی سراسری مدیران صندوق کارآفرینی امید گفت: کشورهایی که پیشرفت کرده و توانستهاند سرعت ویژهای در رشد اقتصاد داشته باشند، بر فعالیت نخبگان در بستر فناوریهای نوین تکیه کردهاند.
دلیری با اشاره به این که امروز بیش از ۳۷۰۰ شرکت دانشبنیان در ایران وجود دارد، گفت: در شرایط اقتصادی کنونی کشور که شرکتهای سنتی با سرعت رشد پایینی مواجه بودهاند، شرکتهای دانشبنیان رشد قابلتوجهی داشتهاند. در رصد معاونت علمی رشد بالای ۱۵ برابری برخی از این شرکتها را شاهد بودهایم.
اقتصاد دانشبنیان پایه اصلی اقتصاد مقاومتی است
وی با اشاره به تمرکز مقام معظم رهبری در موضوع اقتصاد دانشبنیان که در مقوله اقتصاد مقاومتی مطرح است، گفت: هر فعالیتی که با بستر دانش و فکر همراه باشد، روزبهروز رشد میکند و این رشد شرایط رقابتپذیری را ایجاد خواهد کرد. وقتی شرکتهای موفق دنیا جایگاه خود را به شرکتهای با پایه دانشی داده و حرف اول را در دنیا میزنند، در می یابیم که دانش، فکر و اندیشه بر سرمایه فیزیکی برتر است.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه معاونت علمی بیان کرد: امروزه در دنیا کارخانههای تولیدی و خودروسازی شرکتهای نخست دنیا نیستند، بلکه پلتفرمهای استارت آپی و شرکتهای با بستر دانشی حرف اول را میزنند. در کشور ما نیز همین بستر در حال شکلگیری است.
به گفته وی، زمانی شرکتهای بزرگ کشور در زمینه پتروشیمی، سیمان، خودروسازی و غیره بود، اما با بررسی تازهای میتوان دریافت که رشد این شرکتها امروزه حتی رو به کاهش است. درحالیکه استارت آپ هایی ظرف یک سال تحولی در حوزه تخصصی خود در کشور ایجاد کرده و بیش از چند ۱۰ هزار شغل ایجاد میکنند.
دلیری فضای دانشگاهی کشور را متغیر از گذشته دانست و بیان کرد: اساتید و دانشجویان ما امروزه به این درک رسیدهاند که برای بهرهبرداری بهتر از علم شان باید به سمت تاسیس شرکتهای دانشبنیان پیش روند. همانطور که سالهای گذشته بانکها به عرصه استارت آپی اعتماد نمیکردند اما امروز استقبال آنها رو به گسترش است.
وی بیان کرد: در ۶ ماهه گذشته بانکهای ما ۳۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به شرکتهای استارت آپی پرداختهاند. این نشاندهنده این موضوع است که اعتماد لازم ایجاد شده است که جوانان میتوانند تحول ایجاد کنند.
حمایت از شرکتهای نوپا
معاون توسعه مدیریت و سرمایه معاونت علمی با اشاره به تفاهمنامه مشترکی که پیش از این با صندوق کارآفرینی امید به امضا رسیده است، گفت: این تفاهمنامه برای حمایت از شرکتهای کوچکی بود که تازه در نظر دارند قدم در این راه بگذارند. چرا که این شرکتها بیشتر نیاز به حمایت دارند.
وی بیان کرد: این تفاهمنامه برای ایجاد یک فهم مشترک بود. درحالی که اعتقاد داریم بستر فعالیت این صندوق اشتغال است، اشتغال فارغالتحصیلان دانشگاهی هم برای معاونت علمی و هم گردانندگان این صندوق از اولویت بیشتری برخوردار است.
دلیری تاکید کرد: توقع ما این است که توجه به استارت آپ ها و فضای دانشبنیان به استانهای کشور تزریق شده و این تکلیف ایجاد شود که اولویت سرمایهگذاری و حمایتی ما دانشبنیان ها هستند که بتوانیم تولید علمی داشته باشیم. این تولید به عقب باز نخواهد گشت، چرا که پشت آن افراد فرهیخته و دارای اندیشه هستند. استارتاپ موفق دارای رشد هفتگی است، پس هیچوقت بدهکار بانکی نخواهد بود که موجب نکول شود.
وی تکلیف عمومیای که در وظایف صندوق کارآفرینی امید باید در نظر گرفته شود را ایجاد فایل بررسی متفاوت برای استارت آپ ها و فعالیتهای دانشبنیان عنوان کرد و افزود: باید کارشناسانی در این عرصه قرار بگیرند که نسبت به استارت آپ ها شناخت داشته باشند.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه معاونت علمی ادامه داد: در موضوع ضمانتنامه، باید به موضوعاتی مانند منابع انسانی، بازار شرکت، واحد تحقیق و توسعه و غیره توجه کرد. چرا که یک فکر ارزش بالاتری از اسناد ملکی دارد.
وی گفت: ضمن اینکه معاونت علمی نیز این نوع فعالیتها را از طریق صدور ضمانتنامه به وسیله صندوقهای پژوهشی و فناوری حمایت خواهد کرد. در سال گذشته بالای هزار و ۸۰۰ ضمانتنامه از طریق ۶ صندوق پژوهش و مشاورهای مورد حمایت معاونت علمی صادر شده است که حتی یک مورد نکول نداشته است.
دلیری بیان کرد: اگر همت کنیم اقتصاد کشور بر پایه دانش، فکر و فناوری باشد، میتوانیم کشوری باشیم که سرعت رشدمان از کشورهای پیشرفته نیز بیشتر باشد؛ چراکه بستر نیروی انسانی در ایران بسیار برجسته است. ما رتبه نخست تولید علم در منطقه و ۱۶ در دنیا هستیم، اما باید آن را تبدیل به محصول کنیم.
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