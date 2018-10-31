کم کاری ادارات قرچک درباره رفع مشکلات مردم قابل پذیرش نیست

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن خطیبی صبح چهارشنبه در ملاقات مردمی با شهروندان ک به صورت چهره به چهره برگزار شد ضمن بررسی مشکلات شهروندان و صدور دستورات لازم برای پیگیری و حل مشکلات به دستگاههای اجرایی طی سخنانی اظهار داشت: بهترین راه برای در جریان قرار گرفتن مسئولین با مشکلات و نیازهای عموم مردم برگزاری ملاقات عمومی است و رسیدگی به مسائل و مشکلات شهروندان اصلیترین محور برگزاری ملاقات مردمی است.
سرپرست فرمانداری قرچک با اشاره به تکریم اربابرجوع و خدمترسانی صادقانه به مردم و حل مشکلات مردم را از اولویتهای کاری فرمانداری عنوان کرد و افزود: رسیدگی به مشکلات مردم وظیفه مسئولان نظام است و همه مدیران باید خود را در مقابل مردم مسئول و پاسخگو بدانند.
وی بابیان اینکه مردم ولینعمت ما هستند، اظهار داشت: تا آنجا که قانون و مقررات اجازه دهد و از عهده فرمانداری برآید به مشکلات مردم رسیدگی خواهد شد.
خطیبی خاطرنشان کرد: در این ملاقات مردمی دستورات لازم برای مراجعهکنندگان به مراجع ذیربط صادر شد و این دستورات صادره از سوی فرمانداری پیگیری میشود تا مشکل این عزیزان مرتفع شود و اگر اداره و نهادی در این خصوص کمکاری کند با آن اداره برخورد خواهد شد.
لازم به ذکر است جلسات ملاقات مردمی سرپرست فرمانداری قرچک با تأکید ایشان و در جهت تسریع در حل مشکلات مردم، هر هفته در محل فرمانداری برگزار میشود .
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