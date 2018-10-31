نشست علمی باستان شناسی نخستین ساکنان مازندران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، الهام قصیدیان پیش ازظهر چهارشنبه در نشست علمی باستان شناسی در ساری با بیان اینکه سنگ مسئله مهم در پیدایش انسان بوده است اظهار داشت: سنگ خاصیت ماندگاری زیادی دارد و بررسی ها نشان می دهد که نقش زیادی در پیدایش تمدن ها داشته است.

وی با اشاره به نقش سنگ چخماخ و استفاده از سنگ به عنوان سرنیزه و شکارحیوانات اظهار داشت: پیدایش و تشخیص بین سنگ های طبیعی و سنگ هایی که توسط انسان به عنوان ابزار استفاده شده است، کاری سخت و پیچیده است.

قصیدیان، قلوه سنگ ها را نخستین ابزار مورد استفاده شده توسط انسان بیان کرد و گفت: هنوز در برخی مناطق از جمله آفریقا از سنگ به جای فلز استفاده می شود.

وی با اشاره به قدمت تاریخی روند تحول دست افزارهای سنگی اظهار داشت: ظرافت در ساخت دست افزارهای سنگی در دوره های مختلف بسیار زیاد شده است و این دست افزارها در دسته های مختلف مورد استفاده قرار گرفته است.

وی گفت: اطلاعاتی که از دست افزارهای سنگی داریم مربوط به کوهستان زاگرس است و در دوره های پارینه سنگی با افزودن جمعیت انسان، آثار دیگر از دست افزارهای سنگی به نمایش گذاشته شده است.

قصیدیان با اشاره به ساخت مجسمه هایی از آج در دوره های مختلف گفت: هنرهای مختلفی توسط ابزارهای سنگی حاصل شده است و مجسمه های زیادی نیز احداث شده است.

این باستان شناس یادآور شد: مطالعات ابزارهای سنگی در دوره های جدید نشان می دهد که درحوزه های مختلف از جمله کشاورزی و غیره مورد توجه بوده اند.

سیف الله فرزانه مدیرکل میراث فرهنگی مازندران از ظرفیت های تاریخی و فرهنگی و یافته های باستان شناسی به عنوان محصولات قابل اعتنا جهت رونق گردشگری در مازندران یاد کرد و افزود: کشفیات باستان شناسی و اطلاعات موچود در خصوص آن از جمله تولیدات میراثی است که باید شناسایی، معرفی و مقدمات بازاریابی آن فراهم شود.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران با بیان اینکه باید زمینه گردشگری جوری برنامه ریزی شود تا بافت های تاریخی آسیب نبیند خاطر نشان ساخت: میراث تاریخی هر منطقه عیار آن منطقه را تعیین می کند و می تواند زمینه توسعه گردشگری را فراهم کند.

وی گفت: متاسفانه تاکنون دریا و ظرفیت های گردشگری مازندران بشترین آمار مقصد سفر به استان را به خود اختصاص داده ولی هنوز نتوانستیم این فرهنگ را جا بیاندازیم که میراث تاریخی یک ظرفیت مهم در توسعه گردشگری است.

فرزانه ضمن دعوت از اهالی فرهنگ، هنر و پژوهشگران استان مازندران گفت: عدم اطلاع رسانی در خصوص یافته های پژوهشی در زمینه های مختلف تاریخی و فرهنگی و بی اطلاعی در خصوص قدمت تاریخی استان موجب بی مهری به میراث فرهنگی مازندران شده است.