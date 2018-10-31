به گزارش خبرنگار مهر، این خبر را کارگروه صیانت از حقوق ناشران، مؤلفان و مترجمان در اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران رسانه‌ای و اعلام کرده است که عصر دوشنبه هفته جاری با مساعدت اداره‌کل حراست وزارت ارشاد و همکاری و اقدام پلیس امنیت و دستور قضایی، این انبار کتاب قاچاق در محدوده خیابان روانمهر کشف شد.

این در حالی است که ساختمان اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، کمی پائین‌تر از تقاطع خیابان روانمهر با فخر رازی قرار دارد و نشان می‌دهد که متخلفین با آرامش خاطر، کتاب‌های مذکور را در انبار خود جاسازی کرده بودند!

بر اساس اعلام کارگروه صیانت از حقوق ناشران، مؤلفان و مترجمان در اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، حجم کتاب‌های به دست آمده از این انبار، پنج وانت نیسان بوده است.

بر پایه همین گزارش، کتاب‌های قاچاق ضبط شده توقیف و انبار مذکور پلمپ شد و صاحب آن هم تحت تعقیب قضایی قرار گرفت.

در همین حال، شرکت تعاونی لیتوگرافان در اطلاعیه‌ای به اعضای خود، هشدار داد نسبت به انجام هر گونه خدمات لیتوگرافی به کتاب‌های فاقد مجوز، خودداری کنند. در نامه غلامرضا شجاع، مدیرعامل شرکت تعاونی لیتوگرافان به همکاران لیتوگراف عضو این تعاونی، آمده است:

«اخیراً طرح نظارت و جمع‌آوری قاچاق و تکثیر غیرمجاز کتاب در دستور کار اتحادیه صنف ناشران و مراجع نظارتی و حکومتی قرارگرفته و با متخلفان برابر مقررات با جدیت و محرومیت برخورد می‌گردد، لذا بدین‌وسیله به کلیه همکاران تعاونی تاکید می‌گردد که از ارائه خدمات لیتوگرافی جهت کتب فاقد مجوزهای قانونی و لازم و خارج از مقررات معمول وزارت ارشاد اکیداًخودداری فرمائید. خصوصا بعد از ظهرها که مدیران و صاحبان لیتوگرافی‌ها حضور ندارند، مواظبت کنند خدای نکرده کارکنان بدون اجازه کار خلاف انجام ندهند».