۹ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۵۷

جانشین معاونت اجتماعی ناجا:

بخش اعظمی از پرسنل نیروی انتظامی نذر خدمت داشتند

بخش اعظمی از پرسنل نیروی انتظامی نذر خدمت داشتند

جانشین معاونت اجتماعی ناجا گفت: بخش اعظمی از پرسنل نیروی انتظامی نذر خدمت به زائرین داشته و در مرز ها به خدمت پرداختند.

به گزارش خبرنگار مهر، عسگر نجفی صبح امروز چهارشنبه در گفتگو با رادیو اربعین افزود: سایر دستگاه های اجرایی و به خصوص بخش حمل و نقل نیز باید با روحیه نذر خدمت به زوار فعالیت کنند.

وی با اشاره به استفاده بخش عظیم زائران از حمل و نقل عمومی برای بازگشت گفت: سرویس دهی به تعداد کثیر جمعیت کار بزرگ و پر دامنه ای است.

جانشین قرارگاه کمیل اربعین تصریح کرد: دستگاه های اجرایی در راستای خدمت رسانی باید صبر و شکیبایی بیشتری داشته باشند.

عسگر نجفی همچنین در خصوص زواری که با خودرو های شخصی به پایانه های مرزی مراجعه کرده بودند نیز گفت: رانندگان حتما مدیریت زمان داشته و با استفاده از امکانات مسقر در محل و رفع خستگی اقدام به حرکت کنند.

وی تصریح کرد: به دلیل کار بزرگ و محدودیت منابع، کاستی هایی در روند خدمت رسانی وجود داشت ولی نسبت به سالهای گذشته خدمات با نظم بیشتری انجام شد.

