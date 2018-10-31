ناوگان اتوبوسرانی برای حمل و نقل زوار سنگ تمام گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدحسین حمیدی صبح امروز چهارشنبه در گفتگو با رادیو اربعین با اشاره به استفاده تعداد زیادی از زوار توسط ناوگان اتوبوس های جاده ای جهت بازگشت تصریح کرد: در مرز مهران به دلیل داشتن شرایط خاص این پایانه مرزی صبر و بردباری بیشتری داشته باشند.

وی افزود: به دلیل شرایط خاص و نزدیکی زوار از کربلا به مهران شاهد حجم بسیار بالایی از زائران در این پایانه مرزی هستیم.

رئیس پلیس راه کشور با تاکید بر اینکه مشکل اصلی در پایانه برکت مهران تامین اتوبوس و جابه جایی سریع زوار است گفت: تمام مسئولان جهت رفاه و آسایش زوار هر چه در توان دارند به کارگرفته اند.

سردار حمیدی از ناوگان اتوبوسرانی بین شهری خواست تا مرز مهران را بیشتر پوشش دهند و ادامه داد: پلیس راه تسهیلات ویژه ای را برای اتوبوس هایی که از مهران اقدام به انتقال مسافران می کنند در نظر می گیرد.