به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، امروز در حاشیه نشست هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکی از اولویت های اصلی وزارت صنعت، تثبیت و جلوگیری از نوسانات قیمت هاست.

وی افزود: بر این اساس، کارگروهی را تعیین کرده ام تا فرایند تولید از تامین مواد اولیه تا رسیدن کالا به دست مصرف کننده را بررسی کند؛ حتما در این زمینه موانع را حل خواهیم کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: درباره کالاهای اساسی وارداتی هم مشکلی نداریم و تاکنون دولت ارز مربوط به آن ها را تامین کرده است.

رحمانی با اشاره به برنامه وزارت صنعت برای حل مشکل خودروسازان گفت: خودروسازی یکی از صنایع عمده ماست؛ بر همین اساس، کارگروهی تخصصی و کارشناسی را تعیین کرده ایم تا موانع و مشکلات حوزه تولید، قیمت ها و ثبت‌نام ها به خصوص در ماههای اخیر را بررسی کند.