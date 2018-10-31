اعلام نشدن قیمت خرید تضمینی گندم برای من نیز سوال است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی ظهر امروز(چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران درخصوص افزایش قیمت لبنیات اظهار داشت: قیمت شیر دامداری‌ها افزایش نیافته است و شیر به طور متوسط ۲ هزار تومان از دامداری‌های خریدای می‌شود. آنچه در بازار برای افزایش قیمت جلوه کرده است، موضوعاتی از جمله بسته‌بندی یا مواد اولیه است.

وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد تنظیم بازار در حال تلاش هستند تا مشخص شود قیمت تمام شده شیر براساس قیمت پایه چقدر است و هزینه‌های اضافی تولید کننده چه میزانی است.

حجتی در پاسخ به سوالی پیرامون اعلام نشدن قیمت خرید تضمینی گندم، تصریح کرد: اعلام نشدن این قیمت سوال خود من نیز هست و مرتب در حال پیگیری هستم.

وزیر جهاد کشاورزی در پایان گفت: شورای اقتصاد مشکلاتی داشته که من با آقای جهانگیری مکاتبه کرده‌ام و وی هم دستور داده است دبیرخانه این شورا موضوع تعیین قیمت تضمینی گندم را در دستور کار قرار دهد و امیدواریم هر چه زودتر این قیمت تصویب شود.