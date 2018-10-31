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۹ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۳۰

حجتی در حاشیه جلسه هیات دولت:

اعلام نشدن قیمت خرید تضمینی گندم برای من نیز سوال است

اعلام نشدن قیمت خرید تضمینی گندم برای من نیز سوال است

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه اعلام نشدن قیمت خرید تضمینی گندم برای خود من نیز سوال است، گفت: به طور مرتب در حال پیگیری هستیم و امیدواریم هرچه زودتر این قیمت در شورای اقتصاد تصویب شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی ظهر امروز(چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران درخصوص افزایش قیمت لبنیات اظهار داشت: قیمت شیر دامداری‌ها افزایش نیافته است و شیر به طور متوسط ۲ هزار تومان از دامداری‌های خریدای می‌شود. آنچه در بازار برای افزایش قیمت جلوه کرده است، موضوعاتی از جمله بسته‌بندی یا مواد اولیه است.

وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد تنظیم بازار در حال تلاش هستند تا مشخص شود قیمت تمام شده شیر براساس قیمت پایه چقدر است و هزینه‌های اضافی تولید کننده چه میزانی است.

حجتی در پاسخ به سوالی پیرامون اعلام نشدن قیمت خرید تضمینی گندم، تصریح کرد: اعلام نشدن این قیمت سوال خود من نیز هست و مرتب در حال پیگیری هستم.

وزیر جهاد کشاورزی در پایان گفت: شورای اقتصاد مشکلاتی داشته که من با آقای جهانگیری مکاتبه کرده‌ام و وی هم دستور داده است دبیرخانه این شورا موضوع تعیین قیمت تضمینی گندم را در دستور کار قرار دهد و امیدواریم هر چه زودتر این قیمت تصویب شود.

کد مطلب 4446359

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