دولت از تهدیدات آمریکا هراسی ندارد/آمریکا در حال عقب نشینی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت، گفت: به درگاه خداوند بزرگ شکرگزاریم که به ملت بزرگ ایران و همه مسلمانان توفیق داد تا در ایام اربعین به یاد و نام امام حسین(ع) ادای احترام کرده و بخش بزرگی از مردم موفق شدند که در راهپیمایی عظیم اربعین به سمت کربلای معلی شرکت کنند.

رئیس جمهور اظهارداشت: زیارت امام حسین(ع) روح و ذهن را جلا می‌بخشد و زائر را به عالم دیگری می‌برد و فکر نمی‌کنم کسی به کربلا برود و تحت تأثیر فضای معنوی آن سرزمین مقدس و کم‌نظیر تاریخی که امام حسین(ع) و اصحابش در آن بزرگترین فداکاری‌ها را انجام دادند، قرار نگیرد.

روحانی با بیان اینکه راهپیمایی اربعین حسینی علاوه بر فیوضات معنوی، یک حضور بسیار ارزشمند در سطح جهان است، افزود: دنیا می‌بیند که مردم مسلمان هر چه زمان می‌گذرد به آیین، دین، فرهنگ و خاندان رسالت‌شان علاقمندتر می‌شوند و بر اساس روایت إنّ لِقَتلِ الحُسینِ حَرارَةً فی‌ قُلوبِ المُؤمِنینَ لاتَبرُدُ اَبَداً؛ یک عشق سوزانی را از امام حسین(ع) در دل همه پاکان و آزادگان قرار داده که هیچ‌وقت این عشق سوزان خاموش و سرد نمی‌شود و روز به روز حرارتش، زندگی ما را گرم‌تر می‌کند.

رئیس جمهور مقایسه راهپیمایی اربعین با مراسم عظیم حج از سوی برخی دشمنان را قیاسی نادرست و غلط دانست و خاطرنشان کرد: این دو در عرض همدیگر نیستند بلکه در طول همدیگر هستند؛ اینکه عنوان شده اگر کسی در عرفات است اجر بالا را می‌برد و اگر کسی موفق نشد، در کنار ضریح امام حسین(ع) ثواب عرفه را می‌برد، یعنی اینکه در طول هم هستند؛ و اینکه در روایات ثواب زیارت امام حسین(ع) با حج مقایسه می شود، یعنی حج اصل و معیار است و اینها در کنار آن است.

روحانی ادامه داد : از لحاظ فقهی برای ما روشن است. زیارت خانه خدا و عبادت حج، برای افراد مستطیع یک واجب شرعی و فقهی است، اما زیارت اباعبدالله(ع) یک مستحب موکد است؛ بنابراین امام حسین(ع) همه افتخارش این است که خودش را در راه خداوند و برای اجرای فرمان او فدا کرده است.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه توحید و رضایتمندی حق اساس دین است، گفت: دین چیز دیگری نیست؛ دین یعنی تسلیم در برابر خدا بودن و اسلام یعنی در برابر احکام خدا، سر فرود بیاوریم و عشق ما هم به امام حسین(ع) بخاطر این است که امام حسین(ع) خودش را در راه دین خدا، فدا کرد و ایثار نمود.

روحانی ادامه داد: بنابر این حج یک افتخار بزرگ برای همه مسلمانان و عشق به خاندان رسالت افتخار دوم است. حالا این عشق می‌تواند در مدینه منوره، کنار قبر مطهر رسول گرامی اسلام(ص) بوده یا می‌تواند در کنار قبور ائمه هدی(ع) باشد.

رئیس جمهور با تقدیر از مردم ایران بخاطر این احساسات پاکشان در این ایام، اظهارداشت: از مردم عراق بخاطر پذیرایی گرم‌شان تشکر می کنم؛ مردم عراق مخصوصاً مردم کربلا، همیشه میهمان‌نوازان خوبی برای میهمانان ایام اربعین از گذشته تاریخ بودند و در این ایام مهر، محبت و یگانگی‌، وابستگی‌، مسلمانی، برادری و همسایگی، عشق واحد به ابی عبدالله الحسین(ع) در کنار هم قرار می‌گیرد.

روحانی با بیان اینکه از دولت و ملت عراق و همه آنهایی که کمک کردند و موکب‌ها را تشکیل دادند و خدمت کردند، تشکر می کنم، افزود: خادم‌الحسین بودن یک افتخار بزرگ است، برای موکب‌ دارها هم این بزرگترین افتخار است؛ برای دولت هم حرکت در این زمینه، افتخاری بزرگ است.

وی با تشکر از همه دستگاه‌های اجرایی، وزارت کشور، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، نفت، نیرو، جمعیت هلال احمر، راه و شهرسازی، نیروی انتظامی، شهرداری‌ها و هیأت‌های مذهبی در سراسر کشور که در برگزاری شکوهمند این مراسم سهیم بودند، تأمین و تجهیز زیرساخت‌ها را با استفاده از تجربیات همه سال، مورد تأکید قرار داد.

رئیس جمهور تاکید کرد: یکی از افتخارات دولت یازدهم و دوازدهم این است که امام حسین(ع) ما را به عنوان خادم خودش بپذیرد؛ این خدمت به زائرین اباعبدالله الحسین(ع) و خادم الحسین بودن به عنوان یک فخر و افتخار بزرگ است.

روحانی با اشاره به اینکه تلاش‌های زیادی در سال‌های گذشته برای تسهیل شرایط در این ایام انجام گرفته تا مردم راحت‌تر تردد کنند و امسال نیز تلاش مضاعفی از سوی دولت انجام شد، افزود: اگر در این مسیر کمبودی بوده، این راه، راه زیارتی است و این سختی‌ها هم در پیشگاه خداوند محاسبه می‌شود، اما تلاش‌ بر این است که این راه را تسهیل کنیم و به این افتخار می‌کنیم.

رئیس جمهور با بیان اینکه هر کاری در این زمینه انجام دهیم، افتخار ماست، گفت: بعضی‌ها نگویند، چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است؛ این تعبیرات، تعبیرات ناصحیحی است؛ همه‌اش برای خانه است؛ برای مسجد نیست. همه اینها برای خانه خودمان است، برای خانه دنیا و آخرت و معنویت خودمان است و تاثیرات این حضور می‌تواند روحیه مردم و قدرت مقاومت و استقامت مردم را بالا ببرد.

وی ضمن ابراز امیدواری از اینکه دولت دوازدهم در سال آینده بتواند خدمات بیشتری انجام داده و سال به سال، این مسیر افتخار خدمت رسانی، برای همه هموارتر شود، اظهار داشت: پیام اربعین یک پیام مثبت برای داخل و خارج و برای جهان است؛ پیام اربعین همان پیام عاشورا و کربلا و همان پیام امام سجاد(ع) و زینب کبری(س) است.

روحانی تاکید کرد: پیام اربعین پیام مبارزه با ظلم و دفاع از آزادی، استقلال و سر فرود نیاوردن در برابر قلدران و ستمگران تاریخ، مبارزه با تروریسم و تلاش در مسیر امنیت و صلح جهانی است. هیچ‌کس از اربعین ضرر نخواهد دید؛ جهان اسلام، اروپا، آمریکا و همه دنیا از اربعین منتفع می‌شوند.

رئیس جمهور افزود: اربعین یک اجتماع پرشور مردمی برای احترام به عدالت، صلح، آزادگی و مبارزه با ظلم و ستم و ترور است و همه عاشقان آزادی و انسانیت باید به دنبال این پیام باشند.

روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نزدیک شدن به ۱۳ آبان روز جهانی مبارزه با استکبار جهانی، گفت: ۱۳ آبان برای مردم ما خاطرات فراوانی دارد؛ تبعید حضرت امام(ره) که در آن روز به دستور آمریکایی‌ها انجام شد؛ در ماجرای زندان امام(ره)، در ۱۵ خرداد شاید دولت ایران تصمیم‌گیر بود و آمریکایی‌ها تأییدکننده بودند، اما در ماجرای ۱۳ آبان به عکس بود. تصمیم‌گیر اصلی آمریکایی‌ها بودند و دولت ایران اجراکننده بود.

رئیس جمهور ادامه داد: ۱۳ آبان اساساً برای مبارزه با کاپیتولاسیون و مبارزه برای استقلال ملت ایران و بر علیه تجاوز آمریکا بود.

روحانی خاطرنشان کرد: در ۱۳ آبان سال ۵۷ هم کشتار مردم صورت گرفت و در ایامی بود که آمریکایی‌ها آمده بودند و می‌خواستند نگذارند این انقلاب به پیروزی برسد. تلاش آمریکایی‌ها این بود که این انقلاب پیروز نشود و وقتی هم پیروز شد به صراحت گفتند که این انقلاب ۶ ماه بیشتر باقی نمی‌ماند؛ این را یکی از مقامات بلند پایه انگلیس در رسانه ها اعلام کرد که این یک طوفانی بود که ما نتوانستیم جلویش را بگیریم. حالا که پیروز شده اینها ۶ ماه بیشتر باقی نمی‌مانند. اینها آرزویشان این بود که طی چند ماه این انقلاب از بین برود و آنها دوباره با جلال و جبروت به ایران برگردند و سلطه خودشان را در اینجا حفظ کنند.

رئیس جمهور با بیان اینکه در سال ۵۸ هم آمریکایی‌ها به خاطر توطئه ها و مداخلاتشان دانشجویان را عصبانی کردند و باعث شد که آن حوادث پیش بیاید، گفت: همواره ۱۳ آبان روز مقصر بودن و جانی بودن آمریکا در تاریخ بوده است و امسال هم ۱۳ آبان به معنای یک ظلم جدید از طرف آمریکایی‌هاست، ولی ملت ایران در همه مواقع ایستادگی کرده و در این ۱۳ آبان نیز ایستادگی خواهد کرد.

روحانی با تاکید بر اینکه مردم با قاطعیت بدانند که دولت از این تهدیدات آمریکا هراسی ندارد، گفت: ممکن است، در چند ماه گذشته مقداری بر مردم ما سخت گذشته باشد و در چند ماه آینده هم سخت بگذرد، ‌اما دولت همه توان خود را برای کاهش مشکلات به کار خواهد بست و به حول و قوه الهی و با کمک مردم، تولیدکننده‌ها و صادرکننده‌ها و به کمک همه فعالان اقتصادی، نخواهیم گذاشت این روند ادامه پیدا کند.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه یکی از دلایل ترمیم کابینه در این ایام تلاش بیشتر در راستای حل مشکلات مردم بوده است، ضمن تقدیر مجدد از هیات رئیسه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، افزود: جلسه بسیار خوبی برگزار شد و با متانت،‌طبق قانون، مخالفین، موافقین، وزرا، صحبت کردند و ۴ وزیر با رأی بسیار خوب بار مسئولیت را بردوش گرفتند و کار خودشان را آغاز کردند.

روحانی اظهار داشت: همیشه وقتی نیروی جدید به تیمی که در میدان است، وارد می شود، تازه‌نفس بوده و از آن توقع بیشتری است که بیشتر بدود و فعال‌تر باشد؛ مردم چنین توقعی از تیم جدید دارند. مخصوصاً وزرایی که در زمینه اقتصادی بار اصلی اقتصاد بر دوش آنهاست از جمله وزرای اقتصاد، صنعت، معدن، تجارت، راه و شهرسازی و کار ، تعاون و رفاه اجتماعی، مسئولیت‌های بسیار سنگینی بر دوش دارند و ان شاء الله آثار حضور این نیروهای تازه‌نفس را مردم در هفته‌ها و ماه‌های آینده به خوبی مشاهده کنند.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه در این شرایط همه باید دست به دست هم بدهیم و سه قوه در کنار هم باشیم تا از مشکلات عبور کنیم، گفت: بسیاری از کشورهای بزرگ از جمله کشورهای بزرگ در آسیا، اروپا و در قاره‌های دیگر در پیام‌هایشان در همین روزهای اخیر، اعلام کردند که در کنار ایران خواهند ایستاد.

روحانی ادامه داد: مطمئنا آمریکا در این توطئه جدید علیه ایران پیروز نخواهد شد کما اینکه قدم به قدم دارند عقب‌نشینی می‌کنند؛ اول گفتند نفت را به صفر می‌رسانیم؛ بعد گفتند که در نوامبر نمی‌شود که به صفر برسانیم، چند ماه بعد ممکن است و بعد کم کم گفتند نمی‌شود به صفر برسانیم و می‌خواهیم صادرات نفت را کم کنیم.

رئیس جمهور با بیان اینکه آمریکایی‌ها هیچ‌کدام از این اقدامات را نمی‌توانند انجام دهند، خطاب به آنان اظهار داشت: شما نه می‌توانید نفت ایران را قطع کنید و نه می‌توانید به آن حدی که مورد نظرتان است، برسانید؛ شما می‌خواهید مردم ایران را عصبانی کنید؛ البته ملت ایران از آمریکا و جنایت‌های آمریکا عصبانی هستند نه از دولت و نظام خودشان.

روحانی ادامه داد: مردم ایران به کشورشان عشق می‌ورزند و ما می‌توانیم از این مشکلات عبور کنیم.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: به طرف‌های تجاری ایران هم می‌گوییم که این فشار آمریکا، موقت است و روابط ما با شما، یک روابط دائمی است. آمریکایی‌ها چند روزی، داد و فریادی می‌کنند و خواهند رفت. آنها نمی‌توانند برای منطقه و ملت‌های بزرگ در این زمینه تصمیم‌گیری کنند.

روحانی اظهار داشت: به حول و قوه الهی با کمک مردم می‌توانیم در انتظار روزهای بهتری برای زندگی مادی و معنوی ملت ایران باشیم همانطور که خدا برای زیارت اباعبدالله الحسین(ع) به مردم توفیق داد، در مسیر اجرای آرمان‌های امام حسین(ع) که همان آزادگی، ایستادگی و استقلال و مبارزه قاطع با ظلم است نیز توفیق می دهد و می‌توانیم هفته به هفته به سمت سالروز انقلاب اسلامی‌مان پیش برویم و جشن باشکوه عظیم و چهلمین سال انقلاب و آغاز چهل و یکمین سال پیروزی انقلاب را جشن بگیریم.