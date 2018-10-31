به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا تابش، نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، در پیامی که به مناسبت سی‌امین سالیاد رحلت نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه فقید یزد صادر کرد، از آحاد مردم استان و شهرستان اردکان برای شرکت در مراسم یادبود آیت الله خاتمی دعوت به عمل آورد.



در این پیام آمده است: ۳۰ سال از عروج ملکوتی روح بلند و پاک معلم اخلاق و روحانی روشن ضمیر، آیت الله سید روح الله خاتمی، نماینده پیشین ولی فقیه در استان و امام جمعه اسبق یزد می گذرد، بدون آنکه یاد و نام او ذره ای از خاطر مردمان شریف و قدرشناس استان یزد و اردکان زدوده شود.

این پیام می‌افزاید: آیت الله خاتمی نمونه بارز روحانیت مردمی، ساده زیست و اخلاق مداری بود که هنوز پس از گذشت سه دهه از رحلت او، مردمان این دیار، اخلاق نیکو و سلوکش در زندگی و دینداری را فراموش نکرده اند.

در این پیام همچنین آمده است: او به آنچه می‌گفت عمل می‌کرد و اخلاق را در عرصه زندگی با رفتار صحیح، گفتار پسندیده، پندار نیکو و خداپسندانه و ساده زیستی مبتنی بر مشی اولیاالله و بندگان صالح خدا، در دل و جان مردم نهادینه می‌کرد.

در بخش دیگری از این پیام آمده است: در سی‌امین سالیاد رحلت این عالم عامل و روشنفکر متدین و روحانی پاک نهاد و همزمان با گرامیداشت ایام سوگواری پایان ماه صفر که فضا مملو از مهر پیامبر رحمت (ص) و ایثار و صبر فرزندانش اباعبدالله (ع) و امام رضا (ع) است، یاد و خاطره این رهرو راستین و پاکباخته اهل بیت (ع) و مروج اسلام ناب محمدی (ص) را با حضور در مراسم سالیادش که عصر پنجشنبه ۱۰ آبان‌ماه، بر تربت پاکش در بهشت شهدای اردکان و سپس بعد از نماز عشاء در مسجد کوشکنوی اردکان برگزار می شود، گرامی می‌دارم.

نماینده مردم اردکان در مجلس از مردم شریف، متدین و قدرشناس استان یزد و شهرستان اردکان دعوت کرده تا ه مانند سال‌های گذشته با شرکت در این مراسم، عهد خود با روحانیت مردمی، اخلاق مدار، آگاهی بخش و با اخلاص را تجدید کنند.