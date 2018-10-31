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۹ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۵۴

از سوی نماینده مردم اردکان در مجلس انجام شد؛

دعوت مردم استان یزد به شرکت در سی‌امین سالیاد رحلت آیت‌الله خاتمی

دعوت مردم استان یزد به شرکت در سی‌امین سالیاد رحلت آیت‌الله خاتمی

یزد ـ محمدرضا تابش، نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، از مردم استان یزد برای حضور در مراسم سی‌امین سالیاد رحلت آیت‌الله خاتمی،‌ امام جمعه فقید یزد و اردکان دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا تابش، نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، در پیامی که به مناسبت سی‌امین سالیاد رحلت نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه فقید یزد صادر کرد، از آحاد مردم استان و شهرستان اردکان برای شرکت در مراسم یادبود آیت الله خاتمی دعوت به عمل آورد.

در این پیام آمده است: ۳۰ سال از عروج ملکوتی روح بلند و پاک معلم اخلاق و روحانی روشن ضمیر، آیت الله سید روح الله خاتمی، نماینده پیشین ولی فقیه در استان و امام جمعه اسبق یزد می گذرد، بدون آنکه یاد و نام او ذره ای از خاطر مردمان شریف و قدرشناس استان یزد و اردکان زدوده شود.

این پیام می‌افزاید: آیت الله خاتمی نمونه بارز روحانیت مردمی، ساده زیست و اخلاق مداری بود که هنوز پس از گذشت سه دهه از رحلت او، مردمان این دیار، اخلاق نیکو و سلوکش در زندگی و دینداری را فراموش نکرده اند.

در این پیام همچنین آمده است: او به آنچه می‌گفت عمل می‌کرد و اخلاق را در عرصه زندگی با رفتار صحیح، گفتار پسندیده، پندار نیکو و خداپسندانه و ساده زیستی مبتنی بر مشی اولیاالله و بندگان صالح خدا، در دل و جان مردم نهادینه می‌کرد.

در بخش دیگری از این پیام آمده است: در سی‌امین سالیاد رحلت این عالم عامل و روشنفکر متدین و روحانی پاک نهاد و همزمان با گرامیداشت ایام سوگواری پایان ماه صفر که فضا مملو از مهر پیامبر رحمت (ص) و ایثار و صبر فرزندانش اباعبدالله (ع) و امام رضا (ع) است، یاد و خاطره این رهرو راستین و پاکباخته اهل بیت (ع) و مروج اسلام ناب محمدی (ص) را با حضور در مراسم سالیادش که عصر پنجشنبه ۱۰ آبان‌ماه، بر تربت پاکش در بهشت شهدای اردکان و سپس بعد از نماز عشاء در مسجد کوشکنوی اردکان برگزار می شود، گرامی می‌دارم.

نماینده مردم اردکان در مجلس از مردم شریف، متدین و قدرشناس استان یزد و شهرستان اردکان دعوت کرده تا ه مانند سال‌های گذشته با شرکت در این مراسم، عهد خود با روحانیت مردمی، اخلاق مدار، آگاهی بخش و با اخلاص را تجدید کنند.

کد مطلب 4446406

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