خواسته های منطقی و قابل انجام دانشجویان مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دکتر محمدرضا دارابی در دیدار با معاون دانشجویی فرهنگی و مدیران این حوزه با بیان اینکه دانشجویانی که وارد دانشگاه می شوند از مناطق مختلف کشور و با فرهنگ ها و دیدگاه های مختلفی هستند خاطر نشان کرد: باید در میان دانشجویان حضور یافت و نظرات و پیشنهادهای آنان را شنید و مورد پیگیری قرار داد.

وی با اشاره به اینکه دانشجویان در اولین مرحله ورود به دانشگاه با حوزه دانشجویی و آموزشی در ارتباط هستند اظهار داشت: در چند سال اخیر اقدامات منسجم و هماهنگی که در زمینه نام نویسی دانشجویان انجام شده موجب افزایش رضایت مندی و همچنین ارتباط مناسب با دانشجویان شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد، توجه به دانشجویان خوابگاهی را مورد تاکید قرار داد و گفت: باید برای زمان فراغت دانشجویان به صورت هدفمند برنامه ریزی کرد تا در برنامه های فرهنگی، ملی و مذهبی مشارکت داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه حوزه فرهنگ دانشگاه از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: باید تمامی مناسبت های ملی و مذهبی در دانشگاه مورد توجه قرار گیرد و برای آن برنامه ریزی مناسبی صورت گیرد.

دارابی افزود: باید تمام فضاهای دانشگاه در مناسبت های ملی و مذهبی تحت تاثیر قرار بگیرند و در این زمینه می توان از تجربیات و ظرفیت های درون و برون سازمان نیز استفاده کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد، گسترش برنامه های ورزشی را زمینه ساز ایجاد فضای سالم و پرنشاط در دانشگاه برشمرد و گفت: باید از تمامی زمینه های ورزشی در سطح دانشگاه استفاده و دانشجویان را نیز به مشارکت در این برنامه ها تشویق کرد.