نتایج پذیرش پزشکی دانشگاه آزاد ۱۰ آبان اعلام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، جبار کوچکی نژاد در توضیح آخرین تصمیم درخصوص پذیرفته شدگان رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی دانشگاه آزاد، گفت: فرصت انتخاب رشته مجدد برای ۱۷ هزار نفری که با تکمیل فرم ۱۵ تمایل خود را به ادامه تحصیل در دانشگاه آزاد اعلام کردند، فراهم شده است.

وی افزود: پذیرفته شدگان دانشگاه آزاد در رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی می‌توانند تا پایان چهارشنبه ۹ آبان انتخاب رشته کنند.

نائب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تاکید کرد: نتیجه پذیرش‌ روز پنجشنبه ۱۰ آبان ماه مشخص می‌شود و شنبه پرونده افرادی که معترض هستند و یا مشکلی در پذیرش دارند مجددا در جلسه‌ای بررسی خواهد شد.

کوچکی نژاد با بیان اینکه احتمال افزایش ظرفیت علوم پزشکی دانشگاه آزاد وجود دارد، گفت: به احتمال زیاد ظرفیت این دانشگاه حدود هزار نفر افزایش پیدا می کند اما این مسئله نیازمند موافقت وزارت بهداشت است.

عوامل حرفه‌ای در نمرات و کد پذیرفته شدگان نفوذ کرده و اختلال ایجاد کردند

وی در توضیح دلیل نابسامانی‌های به وجود آمده در پذیرش دانشجو در دانشگاه آزاد افزود: متاسفانه عدم توانایی مسئولان سنجش دانشگاه آزاد باعث شد عواملی حرفه‌ای در نمرات و کد پذیرفته شدگان نفوذ کرده و در این حوزه اختلال ایجاد کنند از سوی دیگر برخی با استفاده از رانت به این مسائل دامن زنند البته بی توجهی روسای دانشگاه به ظرفیت مجاز پذیرش و جذب بی شمار دانشجو به دلیل مسائل اقتصادی و کمبود منابع مالی نیز در این نابسامانی ها اثرگذار بوده است.

نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه در روزهای اخیر عملکرد دانشگاه آزاد باعث سرگردانی و نگرانی خانواده و دانش آموزان بسیاری شده است، عنوان کرد: عوامل خاطی و نفوذی در این اتفاقات دستگیر و برخی دیگر برکنار شدند.