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۹ آبان ۱۳۹۷، ۱۴:۳۲

در «گنجینه» ببینید؛

بازپخش یک مستند قدیمی حیات وحش/ «کشتی کویر» ترمیم شد

بازپخش یک مستند قدیمی حیات وحش/ «کشتی کویر» ترمیم شد

مستند «کشتی کویر» به کارگردانی احمد ضابطی جهرمی چهارشنبه ۹ آبان ساعت ۲۱ از برنامه «گنجینه» شبکه مستند روانه آنتن می‌شود.

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به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه مستند، حنیف شهپر راد تهیه‌کننده و کارگردان مجموعه «کشتی کویر» گفت: مجموعه هفت‌ قسمتی «کشتی کویر» از نخستین نمونه‌های مستند حیات‌وحش در ایران است که سال ۷۰ تولید شده و به زندگی شتر در ایران و جهان می‌پردازد.

وی افزود: این مستند که در شبکه یک سیما تولید شده بود و در زمان خود بسیار مورد توجه بوده است، به‌تازگی توسط همکاران آرشیو صداوسیما ترمیم‌ شده و قسمت اول آن امشب باکیفیت اچ‌دی از برنامه «گنجینه» پخش می‌شود.  

شهپرراد اظهار کرد: این مجموعه را ضابطی جهرمی ساخته و گوینده متن  آن نیز استاد حمید مظفری است.

«گنجینه» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی حنیف شهپر راد در ۲۶ قسمت حدود یک‌ ساعته تهیه‌ شده و غلامعلی افشاریه گفتار متن آن را برعهده دارد، آرین مظفری نویسنده و مسعود سلطانی ارج تدوینگر این مستند هستند.

این مجموعه مستند چهارشنبه‌ها حدود ساعت ۲۱ از شبکه مستند پخش و پنجشنبه‌ها ساعت ۹ بازپخش می‌شود.

کد مطلب 4446458
عطیه موذن

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