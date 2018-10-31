بازپخش یک مستند قدیمی حیات وحش/ «کشتی کویر» ترمیم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه مستند، حنیف شهپر راد تهیهکننده و کارگردان مجموعه «کشتی کویر» گفت: مجموعه هفت قسمتی «کشتی کویر» از نخستین نمونههای مستند حیاتوحش در ایران است که سال ۷۰ تولید شده و به زندگی شتر در ایران و جهان میپردازد.
وی افزود: این مستند که در شبکه یک سیما تولید شده بود و در زمان خود بسیار مورد توجه بوده است، بهتازگی توسط همکاران آرشیو صداوسیما ترمیم شده و قسمت اول آن امشب باکیفیت اچدی از برنامه «گنجینه» پخش میشود.
شهپرراد اظهار کرد: این مجموعه را ضابطی جهرمی ساخته و گوینده متن آن نیز استاد حمید مظفری است.
«گنجینه» به تهیهکنندگی و کارگردانی حنیف شهپر راد در ۲۶ قسمت حدود یک ساعته تهیه شده و غلامعلی افشاریه گفتار متن آن را برعهده دارد، آرین مظفری نویسنده و مسعود سلطانی ارج تدوینگر این مستند هستند.
این مجموعه مستند چهارشنبهها حدود ساعت ۲۱ از شبکه مستند پخش و پنجشنبهها ساعت ۹ بازپخش میشود.
نظر شما