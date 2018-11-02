  1. هنر
  2. تئاتر
۱۱ آبان ۱۳۹۷، ۱۲:۲۶

«پیام» به عمارت روبرو رسید/ اولین فصل از مونولوگ «کولاژینکف»

«پیام» به عمارت روبرو رسید/ اولین فصل از مونولوگ «کولاژینکف»

مونولوگ «پیام» که فصل اول از مجموعه اجراهای «کولاژینکف» به کارگردانی سینا بالاهنگ است تا ۱۵ آبان ماه در عمارت روبرو روی صحنه خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، مونولوگِ «پیام» که فصل آغازین از مجموعه اجراهایی با عنوان «کولاژینکف» به حساب می آید اجرای خود را از ۹ آبان ماه در عمارت روبرو آغاز کرده است. کارگردانی این مونولوگ بر عهده سینا بالاهنگ است.

این مونولوگ ۱۰ دقیقه‌ای که در گالری شماره‌ دو مجموعه‌ عمارت روبرو به اجرا درمی آید پیامی‌ است به خودمان در آینده؛ آینده‌ای که در آن، زمان و زندگی را جور دیگری درک می‌کنیم.

فصل اول مجموعه اجراهای «کولاژینکف» با نام «پیام» از ۹ تا ۱۵ آبان ماه ساعت ۱۹ تا ۲۰:۳۰ اجرا می شود و بقیه مونولوگ های این مجموعه با نام های دیگری اجرا خواهند شد.

این نمایش در هر اجرا میزبان پنج نفر خواهد بود.

کد مطلب 4446482
آروین موذن زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها