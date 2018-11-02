«پیام» به عمارت روبرو رسید/ اولین فصل از مونولوگ «کولاژینکف»

به گزارش خبرنگار مهر، مونولوگِ «پیام» که فصل آغازین از مجموعه اجراهایی با عنوان «کولاژینکف» به حساب می آید اجرای خود را از ۹ آبان ماه در عمارت روبرو آغاز کرده است. کارگردانی این مونولوگ بر عهده سینا بالاهنگ است.

این مونولوگ ۱۰ دقیقه‌ای که در گالری شماره‌ دو مجموعه‌ عمارت روبرو به اجرا درمی آید پیامی‌ است به خودمان در آینده؛ آینده‌ای که در آن، زمان و زندگی را جور دیگری درک می‌کنیم.

فصل اول مجموعه اجراهای «کولاژینکف» با نام «پیام» از ۹ تا ۱۵ آبان ماه ساعت ۱۹ تا ۲۰:۳۰ اجرا می شود و بقیه مونولوگ های این مجموعه با نام های دیگری اجرا خواهند شد.

این نمایش در هر اجرا میزبان پنج نفر خواهد بود.