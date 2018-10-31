۱۲۰۰ کیلوگرم فرآورده‌ خام دامی غیرمجاز در شاهرود معدوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سلیمانی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران ضمن بیان اینکه حدود یک هزار و ۲۰۰ کیلوگرم انواع فرآورده خام دامی غیرمجاز در این شهرستان معدوم شده است، ابراز داشت: با توجه به اینکه یکی از رسالتهای دامپزشکی حفظ سلامت مردم است بنابراین بهصورت روزانه و دائم کشتارگاهها و مراکز عرضه گوشت مورد بازدید مأموران شبکه بهداشت دامپزشکی واقع میشود.
وی اضافه کرد: این فراوردههای دامی غیرقابلمصرف کشفشده را کله و پاچه، قلم، سیرابی و شیردان، چربی و جگر گاوی و گوسفندی فاقد هویت بهداشتی را تشکیل میدهند.
مدیر دامپزشکی شاهرود بابیان اینکه این فراوردههای دامی طی بازدید از سردخانه غیرمجاز خانگی کشف و ضبطشده است، ابراز داشت: پس از انجام آزمایشها لازم ازنظر بار میکروبی و ارگانولپتیکی این فراوردهها غیرقابلمصرف تشخیص دادهشده و سپس در محل دفن ضایعات کشتارگاه دام معدوم شدند.
سلیمانی در ادامه تصریح کرد: مردم میتوانند بیشترین نقش را در ارتقا سلامت جامعه داشته باشند بنابراین برای تحقق این مهم انتظار میرود آحاد مختلف جامعه هنگام خرید فراوردههای دامی به رنگ، بو و تاریخ تولید و مصرف توجه داشته باشند و در صورت مغایرت هر یک از موارد فوق دامپزشکی را در جریان قرار دهند.
وی بابیان اینکه مردم باید فراوردههای لبنی و دامی را از مراکز معتبر خریداری کنند، اضافه کرد: شماره تماس سامانه ۱۵۱۲ دامپزشکی استان سمنان آماده پاسخگویی به مردم طی شبانهروز خواهد بود.
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