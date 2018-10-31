اجرای طرح همیار آب درمدارس استان نقش مهمی در فرهنگسازی داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، علی لدنی نژاد ظهر چهارشنبه در نشست هم اندیشی با کارشناسان روابط عمومی مناطق ۱۳ گانه آموزش و پرورش استان افزود: این طرح در مدارس ابتدایی دوره اول، پیش دبستانی ها و مهدهای کودک در حال اجرا است.

لدنی نژاد تصریح کرد: نهادینه شدن فرهنگ استفاده صحیح از منابع و آب آشامیدنی، در آینده در صرفه جویی در این منابع نقش مهمی دارد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان افزود: کمبود منابع آب و مصرف بی رویه آن در استان و کشور یکی از مهمترین مشکلاتی است که با فرهنگسازی بخشی از آن مرتفع می شود.

وی بیان داشت: استفاده غیر اصولی و بی رویه این نعمت خدادادی، مشکلات بسیاری را در شهرهای استان به همراه داشته و چند شهر استان را دچار تنش آبی کرده است.

لدنی نژاد افزود: با توجه به کاهش بسیار بارشها در استان و به تبع آن کاهش منابع آبی و خشک شدن چشمه ها و پایین رفتن سطح آب در چاهها لزوم فرهنگسازی در راستای استفاده بهینه از آب صد چندان می شود.