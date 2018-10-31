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۹ آبان ۱۳۹۷، ۱۵:۴۴

سخنگوی وزارت دفاع روسیه:

داعش همچنان سلاح به دست می‌آورد

داعش همچنان سلاح به دست می‌آورد

سخنگوی وزارت دفاع روسیه با اشاره به موفق نبودن تلاش های آنکارا در زمینه توافق ادلب اعلام کرد که تروریستهای داعش همچنان به سلاح و مهمات دست می یابند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، ایگور کوناشینکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه اعلام کرد: آنکارا در اجرای همه مسئولیت های خود به موجب توافق ادلب موفق نبوده است اما تلاشهای ملموسی انجام داده است.

وی افزود: داعش همچنان سلاح و مهمات پیشرفته به دست می آورد و ما در راستای کشف منابع تامین کننده سلاح و مهمات داعش هستیم. تروریستها ۲۰ محموله به حجم ۱۰ لیتر ماده کلر با هدف دست زدن به اقدامات تحریک آمیز به سوریه منتقل کرده اند.

کوناشینکوف بیان کرد:  جنگنده های ائتلاف تحت رهبری آمریکا در حملات خود به سوریه از سلاح ممنوعه بین المللی استفاده می کنند. اوضاع انسانی در اردوگاه الرکبان که متعلق به آوارگان در سوریه است بسیا فاجعه بار است و این پس از اشغال منطقه جنوب استان حمص از سوی آمریکاست. اقدامات غیرمسئولانه آمریکا در سیطره بر منطقه گسترده سوریه در اردوگاه الرکبان موجب وضع فاجعه بار شده است. علاوه بر آن نظامیان آمریکایی در راستای آموزش گروههای مسلح از ساکنان محلی به شکل علنی حرکت می کنند.

وی تاکید کرد: داعش از اول سپتامبر گذشته ۵۷ یورش تروریستی و حمله به نیروهای سوریه دموکراتیک انجام داده اند که بیش از ۳۰۰ کشته و زخمی از کردها برجای گذاشته است. بر اساس گزارش های دریافتی؛ نظامیان خارجی در منطقه تحت سیطره آمریکا در سوریه کشته شدند. این نظامیان در نتیجه همین حملات داعش کشته شده اند.

درباره سامانه اس ۳۰۰ نیز گفت: ما در حال آموزش نظامیان سوری برای بکارگیری سامانه اس ۳۰۰ هستیم و کسانی که سرهای داغ(ماجراجو) دارند باید از اقدامات تحریک آمیز خودداری کنند.

کد مطلب 4446581

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