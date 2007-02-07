لزوم برخورد با چاقوهای مرگ!

هم اکنون چاقوهای نامتعارف به عنوان سلاح های سرد ، از سلاح های گرم خطرناک ترند. برخی همچون رضا سلامی ، روانشناس ، علت گسترش استفاده از سلاح های سرد میان افراد جامعه را کم کاری دستگاههای امنیتی و انتظامی در برقراری امنیت و نظم می دانند.

در مقابل ، عده ای دیگر مانند دکتر صادق جمال آبادی ، جامعه شناس معتقدند که میل روز افزون به حمل چاقوهای نامتعارف در جامعه به ویژه میان جوانان ، به دلیل پایین آمدن سطح آستانه تحمل پذیری شهروندان است.

در این میان ، بعضی نیز مثل سید علی نیامی ، حقوقدان معتقدند که دستگاههای مکلف در این زمینه ، از تمامی ظرفیت های قانونی خویش استفاده نمی کنند.

سلامی در این رابطه می گوید: متاسفانه مسئولان انتظامی هر چند وقت یک بار آمار جدیدی از کشف جرم و دستگیری مجرمان ارائه می دهند و اعلام می کنند که ریسک ارتکاب بزه در مواردی پائین آمده اما آنچه که مشاهده می شود ، گسترش شدید نا امنی ناشی از اعمال بزهکارانه در جامعه است.

این روانشناس می افزاید: نتیجه چنین وضعی ، این می شود که برخی احساس کنند محیط جامعه نا امن است و برای جران این نقیصه ، باید دست به اقدام هایی بزنند و مثلا چاقو تهیه کنند. مدیران انتظامی کشور به جای رفتارهای آماری ، بهتر است سعی کنند میزان احساس آرامش و امنیت را بین شهروندان افزایش دهند.

این نظر در حالی است که جمال آبادی معتقد است ؛ پیش از هر اقدام انتظامی و فیزیکی در سطح جامعه ، باید به فعالیت فرهنگی و آموزش افراد پرداخت.

این جامعه شناس توضیح می دهد: اگر در جامعه ای شهروندان و ساکنان آن به گونه ای آموزش ببینند که در شرایط بروز هیجان های شدید روحی بتوانند خود را کنترل کنند ، بی شک حتی با فرض پذیرفتن استدلال حمل چاقو به دلیل نبود امنیت ، دیگر به میزان کنونی شاهد وقوع قتل و ضرب و جرح های مرگبار نخواهیم بود.

وی یادآور می شود: بسیاری از ضاربان و یا قاتلانی که در درگیری ها به وسیله چاقو مرتکب بزه شده اند ، معترفند که قصد نخستینی برای ارتکاب به قتل یا ضرب و جرح مرگبار نداشته اند اما ناخواسته از این سلاح استفاده کرده اند. بنابراین ، بهتر است برنامه ریزان فرهنگی کشور هر چه سریع تر فکری به حال بالا بردن میزان خود کنترلی افراد با روشهای باور پذیری فرهنگی کنند.

نیامی نیز نگاهی دیگر به این قضیه می نگرد و می گوید: نهادهای امنیتی و انتظامی باید با نوجه به آمارهایی که خودشان می دهند ، سریعا راهکاری قانونی را برای کاستن ازعامل اصلی قتل ها ، تجاوز به عنف ها و... که توسط چاقو انچام می پزیرد ، بیاندبشند .

این حقوقدان یادآور می شود: نهادهای امنیتی و متولی مانند شورای تامین استان ، شورای امنیت کشور و... که دستگاههای انتظامی از قبیل نیروی انتظامی در آن حضور دارند ، می تواند با تصویب مصوبه هایی مانع از گسترش ، تولید ، حمل و استفاده از این چاقوهای خطرناک شوند.

وی تصریح می کند: با اتخاذ سازوکارهایی می توان از حمل این سلاح های سرد خطرناک در مکان های عمومی ، جرم خیز و... جلوگیری و در خلال آن ، کار فرهنگی لازم را نیز انجام داد.

با توجه به تمامی این مسائل ، باید دید که در عرصه اجرایی و عملی کشور ، چه تدبیر و راهبردی برای رویارویی با این پدیده نامیمون استفاده از چاقوهای نامتعارف اندیشیده می شود.