زوار امام حسین(ع) از صالحان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسین پور موسوی امروز چهارشنبه در گفتگو با رادیو اربعین گفت: زائران با هر قدمی که به سمت حرم ابا عبدالله بر می دارند خداوند از سیئات آنها پاک کرده و درجه ای به آنها عنایت می کند و وقتی به کربلا می رسند آنها از صالحان محسوب می شوند.

وی افزود: معاویه بن وهب بجلی می گفت: "امام جعفر صادق(ع) را در حال سجده و راز و نیاز دیدم که به زائران قبر امام حسین (ع) دعا می کند و امام (ع) اینگونه دعا می کردند: خدایا من و برادرانم و زائران حرم اباعبد الله را ببخش. هدف زائران از این زیارت تقرب به تو (پروردگار الهی) است."

حجت الاسلام پور موسوی با اشاره به گفته های معاویه بن وهب درباره ثمرات زیارت حرم امام حسین (ع) اظهار داشت: " من فکر نمی کنم با وجود این ثمرات آتش بر زائران حرم واجب باشد."

این استاد دانشگاه افزود: امام صادق(ع) فرمودند " آنهایی که در آسمان ها دعا می کنند بیشتر از کسانی هستند که در زمین دعا می کنند."

حجت الاسلام پور موسوی گفت: معاویه بن وهب گفته است "من نمی دانستم مقام زائران حرم امام حسین (ع) تا این اندازه است و راضیم به مکه نروم اما به زیارت ابا عبد الله مشرف شوم."

وی همچنین به زیارت ثامن الجج(ع) در این ایام نیز اشاره کرد و افزود: نبی اکرم(ص) سال ها قبل از میلاد امام رضا(ع) فرموده اند "به زودی پاره تن من در خراسان دفن خواهد شد و هیچ غم زده ای این حضرت را زیارت نمی کند مگر اینکه خداوند راضی به کسر غم و غصه اش باشد."

وی ادامه داد: زیارت حرم ابا عبد الله هم همینطور است، خداوند به دل زوار خرسندی را عنایت می کند و هیچ گناهکاری به زیارت امام حسین (ع) نمی رود مگر اینکه خداوند گناهانش را بیامرزد.