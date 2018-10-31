پیروزی بی چون و چرا شهرداری ورامین بر شهروند اراک

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های والیبال شهرداری ورامین و شهرداری تبریز از سری رقابت های هفته چهارم لیگ برتر والیبال، از ساعت ۱۶ چهارشنبه در ورزشگاه شهید گلعباسی به مصاف یکدیگر رفتند.

ورامینی ها سِت اول و از دقایق اولیه این مسابقه با ارائه بازی زیبا و در سایه تشویق های متعدد هواداران خود، از حریف اراکی پیش افتادند و در نهایت این سِت را با نتیجه ۲۵ بر ۱۶ به نفع خود به پایان رساند.

در سِت دوم نیز این شاگردان محمدی راد بودند، که با ارائه یک بازی تماشایی و منطقی و با ۷ سرویس پیاپی سید آرش تقوی با نتیجه ۱۴ بر ۹ از اراکی ها پیش افتادند.

در ادامه ورامینی ها با کسب ۴ امتیاز دیگر به امتیاز ۱۸ رسیدند و اراک به امتیاز ۱۱ رسید.

علی اصغر مجرد در این سِت عملکرد دیدنی داشت و توانست با دفاع ها و حملات خود یاران شهروند اراک را به تماشاچی تبدیل کند، این سِت نیز در نهایت با نتیجه ۲۵ بر ۱۳ به نفع شهرداری ورامین به پایان رسید، تا ورامینی ها در سِت شماری با نتیجه ۲ بر صفر جلو باشند.

آغاز سِت سوم این مسابقه با برتری شهروند اراک همراه بود و این برتری سبب شد، تا پایان زمان استراحت فنی اول این سِت، شهروند با نتیجه ۸ بر ۶ پیش باشد، اما این برتری تداوم نداشت و در زمان استراحت فنی دوم، این یاران محمدی راد بودند، که ۱۶ بر ۱۰ پیش افتادند و در نهایت این مسابقه با نتیجه ۲۵ بر ۱۸ به سود شهرداری ورامین به پایان رسید، تا ورامینی ها سومین پیروزی خود را در هفته چهارم لیگ برتر تجربه کنند.