مصر از آغاز اجرای برنامه هسته ای خود در پایان سال جاری میلادی خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع خبری مصر، "حسن یونس" وزیر برق وانرژی این کشور، به روزنامه "الاهرام" گفته است که در مورد تنظیم تخصیص مالی، تائید محل احداث نیروگاههای انرژی اتمی و تعیین تعداد کل آنها بحث هایی درمیان است.

وی افزود :" در چارچوب اجرای برنامه ریاست جمهوری درخصوص تامین منابع انرژی مطمئن نسل آینده، بحث در مورد احداث یک شبکه کامل نیروگاههای اتمی در میان است و نه چند نیروگاه به طور جداگانه".

یونس تاکید کرد که احداث نیروگاه اول در منطقه "الدباعه" بلافاصله بعد از پایان مراحل تحقیقات مقدماتی آغاز خواهد شد.

همچنین در این گفتگو وزیر انرژی مصر برنامه احداث سه نیروگاه برق اتمی در منطقه "الدباعه" در نزدیک سواحل دریای مدیترانه را تایید کرده است که ظرفیت کل این 3 نیروگاه 1800 مگاوات است.

انتظار می رود که اولین نیروگاه مصر طی سال های 2015-2016 به بهره برداری برسد.

مصر قصد دارد که برای اجرای برنامه اتمی خویش به تجارب روسیه، چین و آمریکا تکیه کند.

وزیربرق و انرژی مصر در اواسط اردیبهشت ماه سال جاری طی سخنانی پرده از این موضوع برداشت که کشورش 2 مرکز هسته ای دارد و از آنها درجهت اهداف صلح آمیز استفاده می کند.



وی تاکید کرد کشورش از استفاده از انرژی هسته ای در زمینه های صلح آمیز دور نیست و از این انرژی در زمینه های صلح آمیز استفاده می کند.