به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری عدالت ملل، رئیس سابق دانشجویان امامیه پاکستان مفقود شد.

«سید رضوان حیدر کاظمی» جوان فعال در حرکت بیداری امت مصطفی وابسته به حجت الاسلام و المسلمین سید جواد نقوی مدیر حوزه علمیه العروۃ الوثقی شهر لاهور مرکز ایالت پنجاب پاکستان و رئیس سابق سازمان دانشجوی امامیه از شهر لاهور مفقود شده است.

گفته می شود وی مانند بیش از ۱۰۰ جوان شیعه که قبلا توسط عوامل سازمان های امنیتی داخلی این کشور ربوده شده اند در مراکز حراستی نامشخص به سر می برند.

یکی از افراد آزاد شده از این زندان ها گفت: از چندین سال گذشته جوانان فعال شیعه پاکستانی توسط نهادهای امنیتی و اطلاعاتی کشور ربوده شده و به مدت طولانی بطور مخفیانه در مراکز حراستی قرار می گیرند و بازجویی و بشدت شکنجه می شوند. در این مدت زمان که در برخی موارد بیش از دو سال به طول انجامیده است خانواده فرد بازداشت شده هیچ اطلاعی از فرزند خود ندارند. شهروندان مفقودی که توسط نهادهای اطلاعاتی ربوده شدند هیچ گاه به دادگاه ها یا مقامات قضایی ارائه نشده اند.

گفتنی است که روند مفقود شدن جوانان فعال مذھبی شیعه در پاکستان همچنان ادامه دارد و این درحالی است که با روی کار آمدن دولت جدید حزب حرکت انصاف به رهبری عمران خان که مدعی پایان اقدامات غیر قانونی و مفاسد اقتصادی در کشور بود انتظار می رفت روند بازداشت غیر قانونی و مفقود کردن شهروندان شیعه پایان یابد. لازم بذکر است در روی کار آمدن دولت جدید شھروندان شیعه با تشویق برخی شخصیت ھای مذھبی به عمران خان رای داده بودند.